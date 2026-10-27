Niske temperature, grejanje u zatvorenim prostorijama i često pranje ruku mogu da isuše nokatnu ploču i kožu oko nje.

Ako ste primetili da vam nokti pucaju, lako se krune ili gube prirodni sjaj, dobra vest je da im pravilna nega može pomoći da izgledaju zdravije, da budu čvrsti i lepi.

Ulje za nokte

Kada su nokti suvi i lomljivi, redovna hidratacija može pomoći da se smanji njihovo isušivanje i poboljša izgled. U tome će pomoći ulja, poput bademovog, jojobinog i maslinovog, koja hrane i neguju nokte i kožu oko njih.

Ulja nanosite u maloj količini, nežno ih umasirajte u nokat i zanoktice, a najbolje je da to radite uveče, pre spavanja. Nakon svakog pranja ruku korisno je naneti i hidratantnu kremu.

Kako negovati lomljive nokte?

Ako želite da smanjite listanje i pucanje noktiju, obratite pažnju na nekoliko navika:

Perite ruke mlakom, a ne vrućom vodom i koristite blage sapune.

Nakon pranja nanesite kremu za ruke, uključujući kožu oko noktiju.

Turpijajte nokte nežno, u jednom smeru, kako biste smanjili rizik od dodatnog listanja.

Izbegavajte grubo sečenje ili čupanje zanoktica, jer one štite područje oko nokta.

Ograničite upotrebu acetona i pravite pauze između tretmana koji mogu dodatno isušiti nokte.

Pazite na ishranu

Nokte jačaju proteini, minerali cink i kalcijum, vitamin D. U ishranu zato uključite jaja, ribu, orašaste plodove, semenke i zeleno povrće, koji mogu doprineti unosu proteina, cinka, gvožđa i drugih važnih nutrijenata.

Ako se nokti uporno lome, menjaju boju, zadebljavaju ili se odvajaju od kože, obratite se dermatologu kako bi se utvrdio mogući uzrok.

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