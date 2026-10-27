Sada kada se Megan Markl nastanila u svom novom životu u Ujedinjenom Kraljevstvu sa princom Harijem i njihovom decom, vojvotkinja od Saseksa usmerava pažnju na nove poslovne uspehe, a zbog svoje najnovije prilike će možda otputovati i preko okeana.

Kako navodi portal News.com.au, Megan će napustiti Ujedinjeno Kraljevstvo na „nekoliko nedelja“ radi snimanja pre nego što se vrati na male ekrane.

Megan navodno odlazi u Australiju kako bi bila domaćin najnovije sezone emisije „Junior MasterChef“, tvrdi pomenuti medij pozivajući se na „izvor blizak produkciji“. Upućeni izvor je otkrio da, kada se četvrta sezona kulinarskog šoua „Junior MasterChef“ vrati 2027. godine po prvi put posle šest godina, gledaoci mogu očekivati Megan kao voditeljku ovog rijaliti TV serijala rame uz rame sa sudijom takmičenja „MasterChef Australia“, Po Ling Jou.

Po svemu sudeći, verovatno je da će se Megan radi snimanja vratiti u Melburn, koji je posetila u aprilu sa princom Harijem. Kako prenosi publikacija, „MasterChef Australia“ se snima upravo tamo, pa se očekuje da će i dečije izdanje pratiti isti primer sa snimanjem koje će trajati „tokom nekoliko nedelja početkom ili sredinom sledeće godine“.

List navodi da bi, zbog dužeg perioda koji će Megan provesti na snimanju u Australiji, ostatak porodice Saseks mogao da pođe sa njom. Prema rečima izvora, Hari, sedmogodišnji princ Arči i petogodišnja princeza Lilibet mogli bi da se pridruže Megan dok je u inostranstvu, ali zvanična odluka još uvek nije doneta.

Obožavaoci se možda sećaju da se Megan prvi put upoznala sa svetom emisije „MasterChef Australia“ kao gostujući sudija u julu. Tada je ova autorka i kreatorka stila života dospela na naslovne strane kada je princ Hari upao u njeno izuzetno retko TV pojavljivanje telefonskim pozivom uživo u programu.

Projekti

Ova 45-godišnja zvezda je takođe bila zauzeta lansiranjem prazničnih proizvoda za svoju kolekciju. Pored izdavanja advent kalendara inspirisanog domom porodice Saseks u Montekitu, Megan je nedavno predstavila i liniju svečanih sveća, korpu za popodnevni čaj (što deluje kao posveta njenom novom životu u Ujedinjenom Kraljevstvu) i nekoliko slatkih poslastica.

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