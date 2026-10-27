Po treći i poslednji put u 2026. godini, preciznije od 24. oktobra do 13. novembra, Merkur je retrogradan.
Verovatno ste već čuli za ovaj fenomen i možda pomislili da će zbog njega sve u vašem životu krenuti po zlu. Nije ni čudo, jer je retrogradni Merkur postao jedna od najpopularnijih tema u astrologiji - svi pričaju o njemu, a malo ko zapravo zna šta znači.
Mit 1: Kada je Merkur retrogradan, on se zaista kreće unazad
Često se može čuti da se Merkur tokom retrogradnog perioda kreće unazad po nebu, ali to nije sasvim tačno. Posmatrano sa Zemlje, zaista izgleda kao da se planeta nakratko kreće unazad. Međutim, Merkur zapravo sve vreme nastavlja kretanje po svojoj orbiti.
Zbog različitih brzina kretanja planeta i njihovih orbita, iz naše perspektive ponekad nastaje optička varka zbog koje izgleda kao da Merkur ide unazad. Dakle, retrogradno kretanje je samo privid.
Mit 2: Merkur je stalno retrogradan
"Zar opet?" Ovo je verovatno jedna od prvih reakcija kada se najavi ovaj period. Ne, Merkur nije stalno retrogradan, ali ova pojava jeste prilično česta. Zapravo, sve planete mogu biti retrogradne, samo ne toliko učestalo. Merkur je planeta koja se najbrže kreće oko Sunca, zbog čega u retrogradnu fazu ulazi tri do četiri puta godišnje.
Mit 3: Retrogradni Merkur je uvek negativan
Često, uoči retrogradnog Merkura, dolaze različiti vidovi upozorenja sa svih strana: ,,Pazite", ,,Budite oprezni", ,,Pripremite se". Ipak, važno je imati na umu da u astrologiji ne postoje apsolutne istine, jer je ona pre svega stvar tumačenja. Ako nam se čini da se Merkur kreće unazad, to se u astrološkom smislu povezuje sa njegovom simbolikom - razmišljanjem, preispitivanjem i komunikacijom, piše Elle.
Zato retrogradni Merkur ne mora nužno da bude loš period. Može biti prilika da usporimo, napravimo pauzu, posvetimo se sebi, ponovo razmislimo o nekim stvarima ili jednostavno predahnemo od svakodnevne užurbanosti. U svetu koji je stalno povezan i ubrzan, retrogradni Merkur može se posmatrati i kao svojevrsna oaza mira.
Mit 4: Retrogradni Merkur uništava naše odnose
Najpre treba naglasiti da je uticaj planeta na nas, iz astrološke perspektive, simboličan. Čak ni u astrologiji retrogradni Merkur ne znači da će automatski izazvati probleme u ljubavnim ili prijateljskim odnosima. Njegova simbolika se pre svega povezuje sa načinom na koji komuniciramo. Ako baš moramo da pronađemo planetarnog "krivca" za raskide, nesporazume i probleme u ljubavi i prijateljstvu, retrogradna Venera bi bila mnogo prikladniji kandidat.
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