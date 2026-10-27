Po treći i poslednji put u 2026. godini, preciznije od 24. oktobra do 13. novembra, Merkur je retrogradan.

Verovatno ste već čuli za ovaj fenomen i možda pomislili da će zbog njega sve u vašem životu krenuti po zlu. Nije ni čudo, jer je retrogradni Merkur postao jedna od najpopularnijih tema u astrologiji - svi pričaju o njemu, a malo ko zapravo zna šta znači.