Njegova opaska izazvala je reakcije publike, a Tramp je nakon komentara dodao da se nada da je nije uvredio.

Tramp je tokom obraćanja najpre govorio o izgledu republikanskog senatora Džona Hasteda, a zatim pomenuo reperku koja je prisustvovala skupu.

„Usput, malopre sam video jednu lepu zadnjicu. Niki Minaž. To je teško ne primetiti”, rekao je predsednik, nakon čega ju je pozvao da ustane. Publika je reagovala aplauzom i povicima, a Tramp je poručio da je vole.

Minaž je u Port Hjuron doputovala predsedničkim avionom, a na događaju se pojavila u zlatnom odelu modne kuće Guči. U svom obraćanju pozvala je birače da podrže republikanske kandidate na predstojećim izborima za Kongres.

Reperka je istakla da je važno da republikanci ostvare pobedu, ocenivši da je reč o prekretnici za zemlju. Pohvalila je i Trampa, poručivši da je promenio energiju Amerike i dao joj budućnost kojoj može da se raduje.

Predsednik joj je uzvratio komplimentima, rekavši da nikada nije izgledala lepše, kao i da je pametna i da razume situaciju.

Ovo nije prvi put da Minaž javno podržava Trampa. Ranije je sebe nazivala njegovom „najvećom obožavateljkom”, iako je tokom njegovog prvog predsedničkog mandata kritikovala pojedine njegove politike.