Posle perioda neizvesnosti, odlaganja i preispitivanja, očekuju ih nove prilike, uspeh na poslovnom planu i lepši trenuci u ljubavi.

Lavove očekuju prilike za napredovanje, priznanja za trud i nova poznanstva. Sredina meseca posebno je povoljna za ostvarivanje ambicioznih planova, dok bi slobodni mogli da dožive neočekivani ljubavni susret.

Vagama novembar donosi finansijsko olakšanje, uspešne dogovore i stabilnije odnose. Moguće su nove poslovne prilike, dodatna zarada i obnavljanje kontakata koji bi mogli da im otvore važna vrata.

Strelčeve očekuju novi počeci, više samopouzdanja i podrška ljudi iz okruženja. Putovanja, obrazovanje i poslovni projekti mogli bi da im donesu značajan napredak, a kraj meseca posebno je povoljan za karijeru i dugoročne planove.