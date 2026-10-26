Ali kada se ugase svetla i zatvore vrata Bele kuće, Donald i Melanija Tramp, prema tvrdnjama autora dve biografske knjige, vode prilično neobičan bračni život. A jedan detalj iz njihovih odvojenih spavaćih soba posebno je zanimljiv.

U braku su više od 21 godine, imaju sina Barona, a priče o njihovom odnosu prate ih praktično od prvog Trampovog predsedničkog mandata.

Međutim, knjiga Regime Change, koju su napisali novinari „Njujork tajmsa“ Megi Haberman i Džonatan Svon, donela je detalje o kojima se ranije nije govorilo.

Melanija ima glavnu spavaću sobu, a Donald svoju

Prema navodima autora, Melaniji pripada tradicionalna glavna spavaća soba Bele kuće, označena brojem 219.

Donald spava u sobi 220, pored prostorije poznate kao Žuti ovalni salon.

Dakle, sobe su blizu jedna drugoj, ali supružnici navodno ne dele istu postelju.

Ovakav raspored nije novost. Još tokom Trampovog prvog mandata američki mediji pisali su da predsednik i prva dama imaju odvojene spavaće sobe, a pojedini izvori tada su čak tvrdili da borave na različitim spratovima.

Ali najneobičniji deo priče tek sledi.

Dok Melanija nije bila tu, Tramp je uzimao njen nameštaj

Autori knjige navode da je predsednik, tokom Melanijinih odsustava iz Vašingtona, počeo da preuređuje svoju sobu.

Poznato je da Tramp obožava zlato, raskošne detalje i upadljiv nameštaj. Melanija, s druge strane, više voli jednostavniji i svedeniji izgled prostora.

I tu je, navodno, nastao problem.

Tramp je počeo da premešta ukrasne predmete koje je Melanija ranije pažljivo odabrala za zajedničke prostorije Bele kuće, kako bi njima ukrasio svoju sobu.

Osoblje se, prema knjizi, našlo u nezgodnoj situaciji. Kada su predsednika upozorili da uzima stvari koje je njegova supruga sama birala, on nije pokazao naročitu zabrinutost.

Zaposleni su potom fotografisali moguće zamene i slali slike Melaniji kako bi ona odlučila šta joj odgovara.

Autori čak opisuju utisak osoblja da se predsednik takmičio sa suprugom u tome čija će soba izgledati bolje.

Tri televizora i tepih čak i u kupatilu

Još jedan detalj govori mnogo o Trampovim navikama.

Prema istoj knjizi, u njegovom privatnom prostoru nalaze se čak tri televizora — dva u spavaćoj sobi i jedan u kupatilu.

A kupatilo je, navodno, potpuno prekriveno tepihom.

To je predstavljalo problem osoblju jer se deo tepiha pored tuša često natapao vodom. Umesto obične prostirke, zaposleni su koristili manje komade istog tepiha koje su menjali i sušili.

Melanija je još ranije otkrila kako funkcioniše njihov brak

O njihovom odnosu pisala je i Meri Džordan, autorka knjige The Art of Her Deal, koja je razgovarala sa brojnim ljudima iz bliskog okruženja porodice Tramp.

Prema njenim rečima, Donald i Melanija provode mnogo vremena odvojeno, čak i kada se nalaze u istoj zgradi.

Ipak, Džordan je iznela i detalj koji baca drugačije svetlo na njihov brak.

Tvrdila je da Tramp često upravo Melaniju zove nakon važnih govora i političkih skupova, jer veoma ceni njeno mišljenje i ima poverenja u nju.

A Melanija je svojevremeno za „Vašington post“ rekla da su oboje vrlo nezavisni i da jedno drugom daju prostor.

Možda je upravo u tome objašnjenje njihovog neobičnog dogovora.

Odvojene spavaće sobe same po sebi ne znače da je brak u krizi. Ni Donald ni Melanija nisu javno potvrdili sve detalje opisane u knjigama, a ono što se događa između njih ostaje njihova privatna stvar.

Ipak, teško je zamisliti da se iza vrata Bele kuće, jedne od najpoznatijih rezidencija na svetu, vodi mala bračna rasprava oko toga ko je uzeo čiji ukrasni predmet.

Pogotovo kada je u pitanju čovek koji je navikao da sve oko sebe uređuje po sopstvenom ukusu.