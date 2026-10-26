A onda slučajno čujete šta govori o nekome čim taj okrene leđa. I odjednom vam mnogo toga postane jasno.

Nije svako ko je ljubazan automatski i dobronameran. Neki ljudi jednostavno znaju kako da se predstave u najboljem svetlu, ali ih svakodnevne sitnice često odaju.

1. Pred vama vas hvale, iza leđa ogovaraju

Danas vam govore kako ste divni, a sutra saznate da su drugima prepričavali vaše privatne probleme.

Takvi ljudi umeju da steknu poverenje jer pažljivo slušaju i deluju kao pravi prijatelji. Međutim, čim odete, vaša priča postaje tema za razgovor.

Obratite pažnju kako neko pred vama govori o ljudima koji nisu prisutni. Postoji mogućnost da će na isti način govoriti i o vama.

2. Ljubazni su samo kada im nešto treba

Prema šefu su nasmejani i uslužni, a prema konobaru ili prodavačici neprijatni.

Ili vas nedeljama zovu, pitaju kako ste i nude pomoć, a čim im završite uslugu, više nemaju vremena ni da odgovore na poruku.

Prava ljubaznost ne mora da znači da ćemo svima poklanjati jednaku pažnju, ali osnovno poštovanje ne bi trebalo da zavisi od nečije koristi.

3. Njihovi komplimenti ostavljaju gorak ukus

„Baš lepo izgledaš kad se malo potrudiš.“

„Svaka čast, nisam očekivala da ćeš ti to uspeti.“

Zvuči kao pohvala, ali vas posle nje nešto ipak zaboli.

A kada pokažete da vam nije prijatno, dobijete poznati odgovor: „Jao, pa samo sam se šalila!“

Takvi komentari mogu biti način da neko prikrije uvredu iza osmeha.

Naravno, jedna nespretna rečenica ne znači da je neko loš čovek. Ali ako se ovakvo ponašanje stalno ponavlja, vredi razmisliti koliko toj osobi možete da verujete.

Jer nečija dobrota najbolje se vidi onda kada nema publike, kada joj ništa ne treba od vas i kada nema korist od toga što je ljubazna.