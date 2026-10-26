Legendarna glumica Džuli Endruz, koju publika pamti po brojnim filmskim ulogama, retko se pojavljuje u javnosti. Nedavno je fotografisana u Hemptonsu, gde danas živi daleko od holivudske vreve.

U 91. godini, koju je proslavila 1. oktobra, vreme najradije provodi sa porodicom i uživa u mirnom životu. Delovala je opušteno dok joj je pratilja pomagala da izađe iz automobila.

Džuli živi u kući i mnogo više uživa u svom vrtu nego u druženju sa bogatima i slavnima. Njena velika ljubav su ruže, o kojima pažljivo brine, a privatnost joj je veoma važna.

Retko se može sresti u gradu, a pozive na društvene događaje uglavnom odbija. Porodica joj je na prvom mestu. Posebno je bliska sa ćerkom Emom Volton Hamilton, sa kojom sarađuje na knjigama i drugim kreativnim projektima. Pored nje, ima i dve usvojene ćerke, Ameliju i Džoanu, kao i bliske odnose sa decom svog pokojnog supruga Blejka Edvardsa iz prvog braka.

Iako se već godinama ne pojavljuje često na crvenom tepihu, Džuli nije potpuno napustila posao. Poslednji put se na velikom javnom događaju pojavila 2023. godine, na proslavi 90. rođendana svoje prijateljice Kerol Burnet.

Danas se više posvećuje pisanju, podkastima i pozajmljivanju glasa. Njen prepoznatljiv glas može se čuti u različitim televizijskim projektima, a glumica je ranije istakla da joj rad pomaže da ostane mentalno aktivna.

„Nisam potpuno otišla u penziju, ali se ovih dana bavim drugim stvarima, poput pisanja, snimanja podkasta i sinhronizacije“, objasnila je svojevremeno.

Zbog toga je odbila i povratak u treći deo filma „Princezini dnevnici“, u kojem je igrala kraljicu Klarisu, baku junakinje koju tumači En Hatavej. Priznala je da joj nije bilo lako da kaže ne, ali je osetila da je došlo vreme da tu ulogu prepusti drugima.

Šta je njena tajna vitalnosti?

Džuli smatra da su joj disciplina i navike koje je stekla tokom mladosti pomogle da i u poznim godinama ostane aktivna. Tokom karijere prolazila je kroz zahtevne treninge koji su od nje tražili mnogo rada i istrajnosti.

Godinama je vežbala ujutru, a i danas se trudi da ostane aktivna, iako su treninzi sada ređi. Ponekad radi samo pevačke vežbe ili ide na časove plesa, ali joj i to donosi energiju i zadovoljstvo.

Njena ćerka Ema smatra da se deo tajne krije i u majčinoj radoznalosti. Džuli je, kako je objasnila, oduvek zanimaju novi projekti, kreativnost i svet oko nje.

Ponekad je dovoljno sačuvati radoznalost, negovati ono što volimo, ostati povezan sa porodicom i pronaći zadovoljstvo u malim svakodnevnim stvarima.