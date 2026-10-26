Neko ga voli mleveno, neko sa celim zrnima, ali svaka domaćica želi isto – da bude sočno, mirisno i da se ne pretvori u lepljivu masu. Za takvo žito nisu potrebni posebni sastojci, već malo strpljenja i jedan važan korak koji dolazi odmah posle kuvanja pšenice.

Ako se sećate žita kakvo su pravile naše bake, verovatno pamtite ona mekana, cela zrna, bogat ukus oraha i miris koji se širio kuhinjom. Upravo takvo možete napraviti i za Svetu Petku, koja se obeležava 27. oktobra.

Sastojci za žito za Svetu Petku

500 g pšenice za žito

400 g mlevenih oraha

300–400 g šećera, prema ukusu

2 kesice vanilin šećera

Prstohvat sveže narendanog muskatnog oraščića

Kako se priprema?

Pšenicu najpre dobro operite, a zatim je potopite u hladnu vodu i ostavite preko noći. Tako će zrna nabubriti i sutradan se ravnomernije skuvati.

Ujutru prospite vodu u kojoj je stajala, nalijte svežu i stavite pšenicu da se kuva. Kuvajte na umerenoj vatri dok zrna potpuno ne omekšaju, ali pazite da se ne raspadnu.

Vreme kuvanja zavisi od vrste pšenice, pa je najbolje da povremeno probate nekoliko zrna.

Ovo uradite čim sklonite šerpu sa šporeta

Kada je pšenica kuvana, dobro je procedite, a zatim je rasporedite u široku posudu ili na čist pleh.

Ostavite je kratko da izađe preostala para i da se oslobodi viška vlage. Povremeno je lagano promešajte.

Upravo je ovo važan korak ako želite rastresito žito. Kada odmah umešate orahe i šećer u previše vlažnu pšenicu, smesa lako postane teška i lepljiva.

Čim se pšenica prohladi, umešajte mlevene orahe, šećer i vanilin šećer. Sve polako promešajte, vodeći računa da ne izgnječite zrna.

Na kraju dodajte prstohvat muskatnog oraščića.

Zašto se dodaje muskatni oraščić?

Ovaj začin daje žitu toplu, blago slatkastu aromu koja se lepo slaže sa orasima i vanilom.

Ipak, nemojte preterivati. Dovoljan je sasvim mali prstohvat, jer muskatni oraščić ima intenzivan ukus.

Ako želite žito sa celim zrnima, nema potrebe da pšenicu meljete. A ako vaša porodica više voli tradicionalno mleveno žito, kuvanu pšenicu možete samleti pre dodavanja ostalih sastojaka.

Gotovo žito stavite u činiju, poravnajte površinu i po želji ukrasite mlevenim orasima. Do posluživanja ga čuvajte u frižideru.

Najlepše žito nije ni suvo ni gnjecavo, već dovoljno mekano da se topi u ustima, a da se svaki sastojak lepo oseti. Baš onako kako pamtimo sa slavskih trpeza naših baka.