Nije svejedno koliko pirinča i luka dodajete na kilogram mesa, jer upravo njihov odnos utiče na ukus i sočnost sarme.
Ako preterate s pirinčem ili meso predugo pržite pre uvijanja, fil može da izgubi sočnost. Zato je važno pogoditi prave mere i voditi računa o nekoliko sitnica tokom pripreme.
Koliko pirinča i luka ide na kilogram mesa?
Prema receptu za kilogram mlevenog mesa, najbolje mešavine svinjskog i junećeg, potrebno je:
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1 kg mlevenog mesa
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100–150 g pirinča
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2 srednje glavice crnog luka
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2 čena belog luka
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2 kašike ulja ili masti
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1 ravna kašičica mlevene slatke paprike
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So i mleveni biber po ukusu
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Malo suvog začina, po želji
Kako se priprema fil za sarmu?
Crni luk očistite i sitno iseckajte. U tiganju zagrejte ulje ili mast, pa dodajte luk i dinstajte nekoliko minuta, dok ne omekša i postane staklast. Nema potrebe da porumeni, jer je cilj da filu da blag i prijatan ukus.
Zatim dodajte mleveno meso i kratko ga propržite, samo dok ne promeni boju i počne da se odvaja na sitnije komade.
Umešajte sitno iseckan beli luk, mlevenu papriku, biber i ostale začine koje volite.
Pirinač dobro operite hladnom vodom, ocedite i dodajte u smesu sa mesom i lukom. Sve pažljivo promešajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili.
Ako primetite da je smesa previše suva, dodajte jednu ili dve kašike vode.
Kako da sarma ne bude tvrda i suva?
Dobar fil treba da bude sočan i rastresit, nikako sabijen u tvrdu masu.
Kada se malo prohladi, rasporedite ga na listove kiselog kupusa i uvijte sarme. Nemojte ih prepunjavati niti previše stezati, jer pirinač tokom kuvanja nabubri.
Važno je i da meso ne pržite predugo pre uvijanja, pošto će se dodatno kuvati u sarmi.
Još jedna sitnica pravi veliku razliku
Za kilogram mesa sasvim je dovoljno 100 do 150 grama pirinča i dve srednje glavice crnog luka.
Previše pirinča može da naruši odnos sastojaka, dok luk doprinosi sočnosti i bogatijem ukusu.
Sarme kuvajte polako, na tihoj vatri, uz dovoljno tečnosti, kako bi se fil ravnomerno skuvao, a svi ukusi lepo sjedinili.
Ove mere su odlična osnova za domaću sarmu, ali ih možete malo prilagoditi masnoći mesa i ukusu svoje porodice.
Najvažnije je da ne preterujete s pirinčem, da meso ne pržite predugo i da sarmi date dovoljno vremena da se lagano krčka.
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