Nije svejedno koliko pirinča i luka dodajete na kilogram mesa, jer upravo njihov odnos utiče na ukus i sočnost sarme.

Ako preterate s pirinčem ili meso predugo pržite pre uvijanja, fil može da izgubi sočnost. Zato je važno pogoditi prave mere i voditi računa o nekoliko sitnica tokom pripreme.

Koliko pirinča i luka ide na kilogram mesa?

Prema receptu za kilogram mlevenog mesa, najbolje mešavine svinjskog i junećeg, potrebno je:

1 kg mlevenog mesa

100–150 g pirinča

2 srednje glavice crnog luka

2 čena belog luka

2 kašike ulja ili masti

1 ravna kašičica mlevene slatke paprike

So i mleveni biber po ukusu

Malo suvog začina, po želji

Kako se priprema fil za sarmu?

Crni luk očistite i sitno iseckajte. U tiganju zagrejte ulje ili mast, pa dodajte luk i dinstajte nekoliko minuta, dok ne omekša i postane staklast. Nema potrebe da porumeni, jer je cilj da filu da blag i prijatan ukus.

Zatim dodajte mleveno meso i kratko ga propržite, samo dok ne promeni boju i počne da se odvaja na sitnije komade.

Umešajte sitno iseckan beli luk, mlevenu papriku, biber i ostale začine koje volite.

Pirinač dobro operite hladnom vodom, ocedite i dodajte u smesu sa mesom i lukom. Sve pažljivo promešajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili.

Ako primetite da je smesa previše suva, dodajte jednu ili dve kašike vode.

Kako da sarma ne bude tvrda i suva?

Dobar fil treba da bude sočan i rastresit, nikako sabijen u tvrdu masu.

Kada se malo prohladi, rasporedite ga na listove kiselog kupusa i uvijte sarme. Nemojte ih prepunjavati niti previše stezati, jer pirinač tokom kuvanja nabubri.

Važno je i da meso ne pržite predugo pre uvijanja, pošto će se dodatno kuvati u sarmi.

Još jedna sitnica pravi veliku razliku

Za kilogram mesa sasvim je dovoljno 100 do 150 grama pirinča i dve srednje glavice crnog luka.

Previše pirinča može da naruši odnos sastojaka, dok luk doprinosi sočnosti i bogatijem ukusu.

Sarme kuvajte polako, na tihoj vatri, uz dovoljno tečnosti, kako bi se fil ravnomerno skuvao, a svi ukusi lepo sjedinili.

Ove mere su odlična osnova za domaću sarmu, ali ih možete malo prilagoditi masnoći mesa i ukusu svoje porodice.

Najvažnije je da ne preterujete s pirinčem, da meso ne pržite predugo i da sarmi date dovoljno vremena da se lagano krčka.