Brojne poznate ličnosti tokom karijere suočavale su se sa viškom kilograma, a neke su rešenje pronašle u promeni načina ishrane i životnih navika.

Među njima je i Lepa Brena, koja je svojevremeno odlučila da smrša. Prema pisanju medija, pevačica je za šest meseci izgubila čak 17 kilograma, opredelivši se za promenu režima ishrane.

-Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvano do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče - objasnila je pevačica, a potom dodala:

-Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - rekla je svojevremeno Brena za Ženu.



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