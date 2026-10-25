Pohovane šnicle često brzo izgube hrskavost i postanu gnjecave, ali nekoliko jednostavnih trikova može da pomogne da korica duže ostane hrskava.

Jedan od saveta je da u umućena jaja dodate dve kapi limunovog soka. Ipak, mnogo je važna i pravilna priprema mesa, kao i temperatura ulja.

Pre pohovanja meso dobro osušite papirnim ubrusom, zatim ga uvaljajte u brašno, jaja i prezle. Nemojte ostavljati panirano meso da dugo stoji pre prženja, jer vlaga može da omekša sloj za pohovanje.

Ulje treba dobro zagrejati, ali izbegavajte da pretrpate tiganj, pošto se tada njegova temperatura snižava, a panir može da upije više masnoće.

Kada su šnicle gotove, poređajte ih na metalnu rešetku umesto da ih slažete jednu preko druge. Tako će para lakše izlaziti, pa će korica duže zadržati hrskavost. Izbegavajte i poklapanje posude, jer nakupljena para brzo omekšava pohovano meso.

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