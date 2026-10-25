Kraći dani, niže temperature i početak grejne sezone utiču na to koliko često biljku treba zalivati i gde je najbolje držati.

Orhideji treba manje vode

Jedna od najčešćih grešaka je zalivanje istim tempom kao tokom leta. Pošto se supstrat u jesen sporije suši, višak vode može da izazove truljenje korena.

Najbolje je da pratite boju korenja kroz providnu saksiju. Zeleno korenje uglavnom znači da biljka još ima dovoljno vlage, dok srebrnkastosiva nijansa obično ukazuje da je vreme za zalivanje.

Dovoljno svetlosti, ali dalje od radijatora

Tokom jeseni orhideju postavite na svetlo mesto, ali je nemojte naglo izlagati jakom direktnom suncu. Takođe, izbegavajte da stoji neposredno uz radijator, jer suv i topao vazduh može negativno da utiče na biljku. Zaštitite je i od hladne promaje.

Ako je orhideja završila cvetanje, nema razloga za brigu. To je prirodan deo njenog razvoja, a pravilno zalivanje, dovoljno svetlosti i zdravo korenje mogu joj pomoći da ponovo razvije cvetnu granu, piše Žena.



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