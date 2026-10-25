Čini se da Dženifer Lopez ponovo uživa u uzbuđenju nove romanse. Latino diva, koja je često u centru pažnje zbog ljubavnog života, navodno se viđa sa britanskim glumcem Bretom Goldstinom, poznatim po ulozi u seriji „Ted Laso“.

Izvori tvrde da su njih dvoje u neobaveznoj vezi. Jedna od stvari koja ih je spojila jeste to što oboje vole da izlaze, posećuju zabave i uživaju u večerama u restoranima.

Dženifer i njen 11 godina mlađi dečko upoznali su se kada su radili na romantičnoj komediji „Office Romance“, u kojoj su igrali zaljubljene kolege. Priče o njihovoj hemiji počele su još tokom snimanja, pa su njihove kolege odmah posumnjale da između Dženifer i Breta "postoji nešto više" od običnog kolegijalnog odnosa.

Interesovanje javnosti dodatno je poraslo nakon što su zajedno viđeni na zabavi u Los Anđelesu 16. oktobra. Iako su na događaj navodno stigli odvojeno, mediji su objavili da su ga napustili istim automobilom. Taj detalj ponovo je podgrejao glasine da se njihova filmska hemija prenela i u privatni život.

Prema izvoru koji je govorio za Us Weekly, njihova veza je opuštena i neobavezna. Viđaju se povremeno, privlačnost postoji, ali trenutno ne planiraju da odnos pretvore u nešto ozbiljnije.

Isti izvor navodi da je latino divi Bret vrlo simpatičan i da se odlično zabavljaju kada su zajedno. Posebno je zanimljivo to što su negirali da su u vezi. Tokom gostovanja u emisiji „Today“, u kojoj su promovisali zajednički film, voditeljka ih je direktno pitala da li su zajedno.

Dženifer je tada objasnila da je mediji često povezuju sa muškarcima sa kojima radi, dok je Bret kroz šalu dodao da su takve glasine neizbežne čim neko stane pored nje. Izgleda da su skrivali istinu od svih, ali se za njihovu vezu na kraju saznalo.

Za sada, međutim, ni Dženifer ni Bret nisu javno potvrdili da su u vezi. Informacije o njihovoj romansi zasnivaju se na tvrdnjama neimenovanih izvora, pa ostaje da se vidi da li će se njihova priča razviti u nešto ozbiljnije ili će nastaviti da uživaju u neobaveznom odnosu u tajnosti.

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