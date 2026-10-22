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Lepotica se udala za 17 godina starijeg glumca: Njegove reči uništile su njen san o porodici!

Brak manekenke i glumca se raspao posle 7 meseci.

Autor:  Vesna Vukadinović
22.10.2026.18:47
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Lepotica se udala za 17 godina starijeg glumca: Njegove reči uništile su njen san o porodici!
Foto: EPA | EPA
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Devedesetih godina važili su za jedan od najlepših i najglamuroznijih parova – glumac Ričard Gir i manekenka Sindi Kraford. On je tada bio velika holivudska zvezda, dok je ona sa samo 22 godine tek osvajala modne piste i naslovnice magazina.

Upoznali su se 1988. godine na druženju koje je organizovao poznati fotograf Herb Ric, a ubrzo su započeli vezu u tajnosti. Delili su interesovanje za budizam i meditaciju, putovali zajedno u Indiju i Nepal, a njihova ljubav delovala je kao savršena romantična priča.

Među njima je postojala snažna hemija, ali razlika od gotovo 20 godina postajala je vremenom sve vidljivija. Sindi je kasnije priznala da je u tim godinama tek otkrivala sebe, a Ričard je već bio zreo muškarac. „Imala sam 22 godine i još nisam znala ko sam i šta želim. Nisam želela samo da pratim nekoga u vezi, htela sam da budem ravnopravna u našem odnosu“, ispričala je godinama kasnije.

 

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Ali, upravo je ona insistirala na braku. Sanjala je venčanje iz bajke i porodicu. Posle četiri godine veze, Gir je pristao na spontanu ceremoniju u Las Vegasu. Venčali su se u maloj kapeli, a umesto pravog prstenja koristili su burme napravljene od aluminijumske folije.

Na početku je delovalo da savršeno funkcionišu. Međutim, ubrzo su isplivale razlike u pogledima na budućnost. Sindi Kraford je otvoreno govorila da želi decu i porodicu. Kada su novinari pitali Ričarda Gira da li planira potomstvo, njegov odgovor bio je kratak i bolan: „Ja sam još uvek dete.“ Ta rečenica bila je prelomni trenutak za Sindi. Postalo je jasno da ne dele iste životne prioritete i razveli su se.

Ubrzo su počele da kruže glasine da je njihov brak lažan i da je sklopljen samo zbog imidža. Priče su otišle toliko daleko da su morali da plate oglas u novinama kako bi javno demantovali navode i potvrdili da su u ozbiljnoj vezi. Ipak, brak je trajao samo sedam meseci.

Nakon razvoda, Sindi je obnovila vezu sa preduzetnikom Rendeom Gerberom, za koga se udala 1998. godine i sa kojim je dobila dvoje dece, ostvarivši san o porodici.

Ričard Gir je kasnije pronašao sreću pored Alehandre Silve, sa kojom je u braku od 2018. godine i sa kojom ima dva sina.

Video:

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