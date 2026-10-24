Džordin Vuds je otvoreno govorila o „ključnom“ pehu koji je pre dva meseca umalo pokvario njeno venčanje sa košarkašem Karlom-Entonijem Taunsom.

Vudsova je tokom gostovanja u emisiji „Today with Jenna & Sheinelle“ 23. oktobra opisala kako je važan element njenog svadbenog izgleda nestao svega nekoliko minuta pre početka ceremonije. Ona i Tauns venčali su se u Malibuu, u Kaliforniji, 15. avgusta, prenosi InStyle.

„Veo je nakratko nestao. To je bio jedini stres koji sam imala tog dana“, rekla je ona voditeljkama Dženi Buš Hager i Šinel Džons. Vudsova se prisetila trenutka kada je shvatila da velo „zapravo nije bio spakovan“ pre nego što je stigla na lokaciju venčanja.

„Ostao je u smeštaju“, rekla je. Srećom, Vudsova ga je „na kraju ipak dobila“ pre nego što je prošetala do oltara, iako je postojao i rezervni plan.

„Pozvala sam dizajnera haljine. Znajući da imaju izložbeni salon u Los Anđelesu, rekla sam: ’Donesite mi bilo kakav veo’, iako je moj veo bio potpuno rađen po meri. Bila sam prilično uznemirena“, objasnila je. „To je bio tako ključan deo haljine, tako sam osećala.“

Vudsova je dodala da je uspela da ostane pribrana: „Svi kažu da sam bila najopuštenija mlada koju su ikada videli... Nisam bila pod stresom ni oko čega, osim oko nestalog vela.“

Počast majkama

Vudsova je takođe govorila o tome kako su ona i Tauns na venčanju odali počast svojim pokojnim majkama.

„Što se tiče same ceremonije, potrudili smo se da bude kratka i lepa. Zavete smo razmenili u privatnosti, dok smo u delu za porodicu imali stolicu u njihovu čast, ukrašenu samo cvećem“, rekla je Vudsova.

„Znajući da bi me pogled na to obuzeo emocijama — a šminka je već bila gotova — želela sam da to bude diskretno“, nastavila je. „Takođe smo imali male medaljone koje su nam poklonili roditelji i maramicu koju sam mogla da uvučem u haljinu. Bilo je mnogo sitnih detalja, ali ništa nije bilo preveliko i napadno.“

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