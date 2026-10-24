Sa dolaskom hladnijih temperatura možda se radujemo omiljenim čizmama, vunenim kaputima i bundama (od veštačkog krzna, naravno).

Ono čemu se sigurno ne radujemo jeste suva, perutava i zategnuta koža tela. Ako ovih dana primećujete da vam koža postaje zategnuta, hrapava, pa čak i svrbi pod slojevima tople odeće, niste jedini.

Pad temperature i suv vazduh u prostorijama koje se greju zapravo menjaju mikroklimu, ili tačnije rečeno, smanjuju količinu vlage u vazduhu. Suvoća kože direktno je povezana sa vlažnošću vazduha, ali izbor prave formule lako rešava taj problem, posebno kada ona imitira prirodne faktore zadržavanja vlage koje koža i sama proizvodi.

Losioni za telo sa ureom najjednostavnije su rešenje u borbi protiv suve i perutave kože koja zateže. Urea je dobro poznat sastojak koji dermatolozi decenijama nazivaju zlatnim standardom za suvu i oštećenu kožu. Iako je u vremenu prolaznih trendova često zanemarena, urea koži donosi izuzetno važno olakšanje uz trostruko delovanje:

kao moćan ovlaživač (humektans) vezuje vodu za površinu kože





u višim koncentracijama deluje kao blagi piling koji uklanja izumrle ćelije i omekšava gruba područja poput laktova, kolena i peta





doprinosi zdravlju kožne barijere.

Tretman za glatku kožu

Izaberite proizvod koji je osmišljen kao tretman koji pruža trenutnu ugodnost. Ovaj tip losiona će vam pružiti trenutno olakšanje i intenzivnu hidrataciju izrazito suvoj i perutavoj koži. Njegova napredna formulacija pomaže obnavljanju prirodne zaštitne barijere kože kako bi se sprečio dalji gubitak vlage. Redovnom primenom nežno uklanja izumrle ćelije te primetno smanjuje hrapavost i osećaj zategnutosti. Koža postaje glatka, meka i otpornija na spoljašnje uticaje i hladnoću.

Nahranite kožu

Možete izabrati i losion koji pruža dubinsku hidrataciju i olakšanje vrlo suvoj i hrapavoj koži. Deluje tako što jača prirodni zaštitni sloj kože i sprečava njeno isušivanje u ekstremnim uslovima. Zahvaljujući kombinaciji uree i kiselina, vrši blagi piling koji zaglađuje neravnine i grubu teksturu kože. Rezultat je izuzetno meka, nahranjena i vidljivo obnovljena koža bez osećaja nelagodnosti.

Za osetljivu kožu

Dobra opcija je losion koji imitirajući sastojke koje i sama koža proizvodi kako bi zadržala vlažnost barijere, pruža ugodnost i osetljivoj koži. Formulisan je tako da pruži trenutnu i celodnevnu hidrataciju i ojača kožnu barijeru već nakon prve primene. Sadrži sastojke prirodno prisutne u koži koji sprečavaju gubitak vlage i održavaju kožu hidriranom čak i nakon pranja. Inulin deluje kao prebiotik koji podržava zdrav mikrobiom kože i sprečava dehidraciju. Redovnom upotrebom koža postaje mekša, glađa i otpornija na spoljašnje stresore, prenosi Vogue.

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