Stivi Vonder traži od suda u Kaliforniji dozvolu da iseli ženu koja je skoro četiri decenije besplatno živela u jednoj od njegovih kuća u Kaliforniji.

Ovaj 76-godišnji muzičar, rođen kao Stivland Hardavej Moris, zatražio je od suda da naloži Karmen Eferson da napusti dom u Los Anđelesu, navodi se u tužbi podnetoj Višem sudu u Los Anđelesu u četvrtak, 22. oktobra, do koje je došao People.

Efersonova je bivša verenica pevača, preneo je Rolling Stone.

U tužbi se navodi da su Vonder i Efersonova imali usmeni dogovor koji je Efersonovoj omogućio da živi u kući počevši od 1988. godine, ali da je do sukoba došlo ovog leta kada su Vonderovi advokati rekli njegovoj stanarki da je dužna da omogući pristup inspektorima iz osiguravajuće kuće.

U imejlu od 23. jula koji je priložen uz tužbu tvrdi se da je Efersonova obaveštena da će inspektor osiguranja ući u kuću 30. jula kako bi „sproveo inspekciju u svrhu održavanja pokrića osiguranja za nekretninu“, navodi se u dokumentu u koji je „People“ imao uvid.

Usprotivila se

U tužbi se navodi da je Efersonova odgovorila na imejl dva dana kasnije rekavši da neće postupiti po zahtevu, te da je advokatima poručila da se „oseća uznemireno“ i da „nije saglasna“ sa inspekcijom.

„Nemate moju dozvolu da kročite na imanje iz bilo kog razloga. Ako vi ili bilo koji drugi predstavnici pokušaju da uđu u moj dom ili neovlašćeno stupite na imanje, odmah ću kontaktirati policiju“, odgovorila je ona u narednom imejlu Vonderovim advokatima, prema podnetom dokumentu.

U dokumentaciji se navodi da joj je sledećeg dana izdato obaveštenje sa rokom od 30 dana da napusti nekretninu, kao i da ona nije otišla sa imanja. Dalje se navodi da je nastavak njenog posedovanja nekretnine „zlonameran“.

Vonderovi advokati u tužbi traže „poništenje“ usmenog dogovora koji je Efersonovoj omogućavao da tu živi, zajedno sa „razumnim advokatskim troškovima“ i zakonskom odštetom proisteklom iz zlonamernog posedovanja kuće.

Bonus video: