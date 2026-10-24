Spektakularna frizura sa velikim volumenom, kakva je viđena na reviji ,,Victoria’s Secret" za 2026. godinu, ponovo je stavila bujnu kosu u prvi plan.
Ovaj stil, poznat kao ,,bombshell hair", karakterišu podignut koren i lepršavi, raskošni krajevi. Prema podacima platforme ,,Fresha", broj pretraga ove frizure porastao je za 87 odsto u odnosu na prošlu godinu. A za postizanje ovakve frizure kod kuće nije dovoljna samo dobra tehnika feniranja. Stručnjaci navode i upozoravaju da neke greške mogu učiniti da volumen brzo splasne.
Ne skidajte viklere pre nego što se kosa ohladi
Jedna od najčešćih grešaka koja uništava volumen pre nego što završite sa stilizovanjem jeste skidanje viklera čim završite feniranje. Kosa je tada još topla i frizura se nije potpuno ,,fiksirala". Ako svaki pramen ostavite uvijen dok se ne ohladi, bujnost će duže trajati.
Savet je da viklere stavite na početku samog spremanja, a zatim ih ostavite dok se šminkate ili oblačite. Skinite ih tek kada se kosa potpuno ohladi. Važno je da se ne fokusirate samo na krajeve, već i na koren. Da biste dobili karakterističan, vazdušast volumen, pramenove treba podići čim ih osušite, naročito na temenu, a zatim ih ostaviti da se ohlade u tom položaju, piše Elle.
Previše kose ili previše proizvoda
Ako na vikler namotate preveliku količinu kose, pramen možda neće moći pravilno da zadrži oblik. Za uredan rezultat, savetuje se da pramenovi budu dovoljno tanki tako da ne prelaze širinu viklera sa obe strane. Prednje pramenove možete uviti unazad, odnosno od lica, kako bi kosa lepše uokvirila lice. Obratite pažnju i na količinu proizvoda koje koristite. Previše regeneratora ili preparata za volumen, posebno u blizini korena, može otežati kosu i postići potpuno suprotan efekat - umesto volumena, kosa će splasnuti.
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