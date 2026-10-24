Spektakularna frizura sa velikim volumenom, kakva je viđena na reviji ,,Victoria’s Secret" za 2026. godinu, ponovo je stavila bujnu kosu u prvi plan.

Ovaj stil, poznat kao ,,bombshell hair", karakterišu podignut koren i lepršavi, raskošni krajevi. Prema podacima platforme ,,Fresha", broj pretraga ove frizure porastao je za 87 odsto u odnosu na prošlu godinu. A za postizanje ovakve frizure kod kuće nije dovoljna samo dobra tehnika feniranja. Stručnjaci navode i upozoravaju da neke greške mogu učiniti da volumen brzo splasne.

Ne skidajte viklere pre nego što se kosa ohladi