Dok Merkur u Škorpiji započinje retrogradno kretanje, pravo je vreme da se posvetite sebi, uzmete novu knjigu ili počnete da planirate putovanje o kom već dugo maštate. Ovaj period pruža vam priliku da promenite perspektivu i počnete da gledate na život sa više optimizma. Umesto da se vraćate na ono što je bilo, otvorite se za nove početke i prilike koje dolaze. Pred vama je period koji donosi više jasnoće, napretka i mogućnosti za obilje.

Ovan: Sezona Škorpije donosi nove prilike i mogućnost za napredak

Dragi Ovnovi, pripremite se za period novih mogućnosti i važnih pomaka. Početak sezone Škorpije podstiče vas da prepoznate sopstvenu snagu i iskoristite prilike koje vam se pružaju. Svesni ste svojih sposobnosti i spremni da napravite konkretne korake ka ostvarenju svojih ciljeva.

Sunce u Škorpiji može povoljno uticati na vaše finansije, naročito kada je reč o zajedničkom novcu, ulaganjima i resursima koje delite sa partnerom. Istovremeno, Venera u Vagi stavlja naglasak na vaše odnose i donosi priliku da ostavite nesuglasice iza sebe, oprostite onima koji su vas povredili i pronađete više mira u ljubavi.

Dok vas je Venera u Škorpiji učila da se oslobodite svega što vas koči, Sunce u ovom znaku pomaže vam da ponovo izgradite unutrašnju snagu i zaštitite ono što vam je važno. Pred vama je novi životni ciklus koji vam donosi više odlučnosti, hrabrosti i samopouzdanja. Verujte u sebe i ne dozvolite da vas strah od nepoznatog udalji od prilika koje mogu promeniti vaš život nabolje.

Lav

Ove nedelje lopta je u vašem dvorištu, Lave, pa je možda došlo vreme da preuzmete inicijativu. Ne preispitujte svoje odluke i ne ulazite u nepotrebne drame. Sada je vreme za mirno rešavanje sukoba. Sunce u Škorpiji donosi razrešenje porodičnih problema, a možda i ostvarenje snova. Biće vam i lakše da saslušate one kojima ste potrebni.

Uz Mesec u Vodoliji na početku nedelje bićete direktniji i okrenuti pronalaženju rešenja, naročito na poslu. Povratak sebi i ponovno otkrivanje sopstvene snage sada su najvažniji. Ne zaboravite da usporite, jer vas Mars u vašem znaku čini impulsivnijim nego ikada. Zapisivanje misli je odličan način da prepoznate negativne emocije i oslobodite ih se.

Vaga

Venera se ove nedelje vraća u vaš znak, Vago, a njen retrogradni hod postaje sve jači. Dani pred vama protiču u znaku lepote i ljubavi. Otkrivate šta će vam u odnosima biti prioritet u budućnosti.

Ovo je trenutak da prihvatite sebe onakvima kakvi jeste i dozvolite sebi da zablistate. Razmislite čemu su vas naučile greške iz prošlosti i zašto je to dragoceno iskustvo. Budite strpljiviji prema sebi i posvetite se stvarima u duhu Venere, na primer odlasku u spa centar ili poseti muzeju. Ne zaboravite: čak i kada vredno radite na ostvarenju snova i svojih ciljeva, treba i da se zabavite.