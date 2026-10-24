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Sezona Škorpije počinje 23. oktobra i donosi snažan talas motivacije i želju za promenama. Već narednog dana Merkur kreće retrogradno kroz znak Škorpije, podstičući nas da preispitamo svoje odluke i prepoznamo šta je potrebno da promenimo kako bismo nastavili dalje. Kada Venera krajem nedelje uđe u znak Vage, put ka ostvarenju želja postaje lakši. Pred nama su dani u kojima ćemo se više približiti svojoj životnoj svrsi i ponovo pronaći ljubav prema onome što nas čini srećnim.
Vodolija
Ulazak Venere u znak Vage donosi vam mnoštvo novih ideja i inspiracije, drage Vodolije. Ovo je povoljan period za unapređivanje postojećih projekata, posebno jer retrogradni Merkur u Škorpiji podstiče vraćanje na ranije planove i njihovo preispitivanje. Sada je važno da verujete u svoje sposobnosti, istaknete svoje talente i hrabro se izborite za mesto koje zaslužujete.
Ipak, ne zaboravite da odvojite vreme za sebe i sopstveni oporavak, jer bi brojne obaveze mogle brzo da vas iscrpe. Sunce u Škorpiji podstiče vas da napravite nove korake ka uspehu, ali je važno da ostanete strpljivi i usmereni na ono što je zaista ostvarivo. Venera u Vagi donosi vam podršku i olakšava saradnju sa drugima, zato nemojte oklevati da zatražite pomoć kada vam postane previše.
Ribe
Drage Ribe, pred vama je nedelja tokom koje ćete još bolje razumeti koliko su saradnja, poverenje i međusobna podrška važni. Sunce u Škorpiji donosi vam priliku da učvrstite odnose sa bliskim ljudima i pokažete koliko ste odani i pouzdani. U narednim nedeljama prijatelji će u vama sve više prepoznavati osobu kojoj mogu da se obrate za savet, razumevanje i podršku.
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Dok Merkur u Škorpiji započinje retrogradno kretanje, pravo je vreme da se posvetite sebi, uzmete novu knjigu ili počnete da planirate putovanje o kom već dugo maštate. Ovaj period pruža vam priliku da promenite perspektivu i počnete da gledate na život sa više optimizma. Umesto da se vraćate na ono što je bilo, otvorite se za nove početke i prilike koje dolaze. Pred vama je period koji donosi više jasnoće, napretka i mogućnosti za obilje.
Ovan: Sezona Škorpije donosi nove prilike i mogućnost za napredak
Dragi Ovnovi, pripremite se za period novih mogućnosti i važnih pomaka. Početak sezone Škorpije podstiče vas da prepoznate sopstvenu snagu i iskoristite prilike koje vam se pružaju. Svesni ste svojih sposobnosti i spremni da napravite konkretne korake ka ostvarenju svojih ciljeva.
Sunce u Škorpiji može povoljno uticati na vaše finansije, naročito kada je reč o zajedničkom novcu, ulaganjima i resursima koje delite sa partnerom. Istovremeno, Venera u Vagi stavlja naglasak na vaše odnose i donosi priliku da ostavite nesuglasice iza sebe, oprostite onima koji su vas povredili i pronađete više mira u ljubavi.
Dok vas je Venera u Škorpiji učila da se oslobodite svega što vas koči, Sunce u ovom znaku pomaže vam da ponovo izgradite unutrašnju snagu i zaštitite ono što vam je važno. Pred vama je novi životni ciklus koji vam donosi više odlučnosti, hrabrosti i samopouzdanja. Verujte u sebe i ne dozvolite da vas strah od nepoznatog udalji od prilika koje mogu promeniti vaš život nabolje.
Lav
Ove nedelje lopta je u vašem dvorištu, Lave, pa je možda došlo vreme da preuzmete inicijativu. Ne preispitujte svoje odluke i ne ulazite u nepotrebne drame. Sada je vreme za mirno rešavanje sukoba. Sunce u Škorpiji donosi razrešenje porodičnih problema, a možda i ostvarenje snova. Biće vam i lakše da saslušate one kojima ste potrebni.
Uz Mesec u Vodoliji na početku nedelje bićete direktniji i okrenuti pronalaženju rešenja, naročito na poslu. Povratak sebi i ponovno otkrivanje sopstvene snage sada su najvažniji. Ne zaboravite da usporite, jer vas Mars u vašem znaku čini impulsivnijim nego ikada. Zapisivanje misli je odličan način da prepoznate negativne emocije i oslobodite ih se.
Vaga
Venera se ove nedelje vraća u vaš znak, Vago, a njen retrogradni hod postaje sve jači. Dani pred vama protiču u znaku lepote i ljubavi. Otkrivate šta će vam u odnosima biti prioritet u budućnosti.
Ovo je trenutak da prihvatite sebe onakvima kakvi jeste i dozvolite sebi da zablistate. Razmislite čemu su vas naučile greške iz prošlosti i zašto je to dragoceno iskustvo. Budite strpljiviji prema sebi i posvetite se stvarima u duhu Venere, na primer odlasku u spa centar ili poseti muzeju. Ne zaboravite: čak i kada vredno radite na ostvarenju snova i svojih ciljeva, treba i da se zabavite.
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