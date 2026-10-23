Kamenac nastaje isparavanjem vode, pri čemu minerali koje ona sadrži ostaju na površini slavine. Vremenom se stvaraju tvrdokorne bele naslage koje narušavaju izgled slavine i čine je prljavom čak i kada je redovno čistite.

Naslage kamenca mogu se nakupiti i oko otvora za vodu, što otežava njen normalan protok.

Mnogi za uklanjanje kamenca koriste jaka sredstva za čišćenje, ali ona mogu da oštete pojedine premaze i završne slojeve na slavinama. Kao jednostavnija alternativa može da posluži limun, čija limunska kiselina pomaže u rastvaranju naslaga kamenca.

Kako ukloniti kamenac pomoću limuna?

Postupak je veoma jednostavan. Presecite limun na pola i jednom polovinom nežno istrljajte delove slavine na kojima se nakupio kamenac. Ako su naslage prisutne oko otvora za vodu, prislonite komad limuna na to mesto i ostavite da deluje nekoliko minuta.

Vreme delovanja prilagodite količini naslaga, a zatim površinu prebrišite mekom krpom i temeljno isperite vodom. Na kraju slavinu osušite čistom krpom kako biste sprečili pojavu novih tragova od vode.

Ovaj jednostavan trik može da bude praktično i pristupačno rešenje za uklanjanje blažih naslaga kamenca, bez upotrebe agresivnih sredstava za čišćenje. Ipak, pre primene proverite preporuke proizvođača slavine, jer kiselina iz limuna može da ošteti određene premaze i osetljive površine. Nemojte je ostavljati da dugo deluje, a izbegavajte i kontakt sa mermerom i drugim materijalima koji su osetljivi na kiseline.

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