Sofija Buš je otvoreno govorila o braku sa Čedom Majklom Marijem dve decenije nakon što su se razveli, i čak otkrila da se sprijateljila sa ženama sa kojima ju je prevario.

Zvezda serije „One Tree Hill“ (44) je otkrila ove vesti tokom gostovanja 21. oktobra u podkastu Aleks Kuper „Call Her Daddy“.

„Ono što mislim da mi je najvažnije, a o čemu nisam pričala u knjizi [svojim predstojećim memoarima 'And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress'], jeste to što sam pisala o nekim prijateljstvima koja sam sklopila sa ženama za koje mislim da svet verovatno misli da nikada ne bih progovorila sa njima, a koje zaista cenim. I iskreno, kada pogledam pejzaž, pomislim: ‘opasnica, opasnica, opasnica, opasnica’. Kao, u prilično pristojnom društvu.“

Kuperova se potom ubacila i razjasnila: „Čekaj, hoćeš da kažeš da su one sa kojima te je varao sada tvoje kao...“

„Neke od njih“, rekla je Bušova. „I to je kao, ponovo, znam da su odrasli ljudi kakvi smo danas potpuno drugačiji od onih kakvi smo bili, ali čak se ni sa onim detetom kakvo je on bio ne poistovećujem, pa kažem: ‘Ipak si imao prilično dobar ukus, brate.’ Kao, ‘Čestitam, razbio si’“.

„To je zapravo prilično lepo“, rekla je Kuperova. „Ti si u stilu: ‘Da, kapiram’“.

„Ja sam u stilu: ‘Kapiram’“, složila se Bušova. „Kao, ja to zapravo kapiram i, uzgred budi rečeno, otvorena sam za sve ljude... Samo pomislim: ‘Prokletstvo, u stroju bih izabrala bilo koju od nas’. Pa rekoh: ‘U redu’. I to deluje lepo... Kakav čudan blagoslov. Ne znaš odakle će stići tvoje male varnice i, kao, prilično je sjajno.“

Ljubav i razvod

Bivše kolege iz serije „One Tree Hill“ upoznale su se na snimanju i počele da se zabavljaju 2003. godine. Kako prenosi People, venčali su se na ceremoniji na obali okeana u Santa Monici u aprilu 2005. godine, da bi kasnije finalizirali razvod u decembru 2006. godine. U vreme razvoda, Buš je u izjavi navela: „Ovo je teška i nesrećna situacija.“

Bušova je sada u braku sa bivšom američkom fudbalerkom Ešlin Haris; a Mari je u oženjen glumicom Sarom Remer, sa kojom ima troje dece.

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