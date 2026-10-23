Novo istraživanje pokazalo je da se najveće iznenađenje možda krije u onome što sipamo u kafu da bi bila kremastija i ukusnija.

Naučnici sa američkog Univerziteta Tafts analizirali su podatke više od 30.000 odraslih osoba i došli do zanimljivog otkrića: Amerikanci između 2003. i 2018. godine nisu počeli da piju više kafe, ali su kroz nju unosili gotovo 40 odsto više kalorija.

Prosečan dnevni unos porastao je sa 43 na 60 kalorija.

Nije šećer najveći krivac

Najviše dodatnih kalorija dolazilo je iz kremastih dodataka za kafu bez mleka, poznatih kao non-dairy creamers. Reč je o proizvodima u prahu ili tečnom obliku koji kafi daju blaži, puniji ukus, a često sadrže biljne masti i druge sastojke.

Ovi dodaci su 2018. godine u proseku donosili 18,5 kalorija dnevno, dok je šećer doprinosio sa 16, a obično mleko sa oko 11 kalorija.

Drugim rečima, ono što mnogi smatraju bezazlenim dodatkom može da sadrži više kalorija nego šećer koji pažljivo mere kašičicom.

Obratite pažnju na jednu stvar

To ne znači da treba da se odreknete omiljene kafe. Obična crna kafa sadrži veoma malo kalorija, a razliku prave sastojci koje dodajete.

Ako koristite kremaste dodatke, zaslađene napitke ili kafu iz kesice, pogledajte deklaraciju. Proverite koliko šećera i masti sadrže i kolika je preporučena porcija.

Važno je i da se kremasti dodaci ne poistovećuju sa svim biljnim mlečnim alternativama, jer se njihov sastav razlikuje.

Istraživanje nije dokazalo da kafa sa dodacima izaziva gojenje, već je pokazalo koliko se kalorija može neprimetno nakupiti. Podaci se odnose na američke potrošače, ali je savet jednostavan: ponekad nije problem koliko kafa pijete, već šta sve u njih stavljate.