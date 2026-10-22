Luis Hemilton polako počinje da ulazi u univerzum rijalitija „The Kardashians”.

Kim Kardašijan je u epizodi emitovanoj u četvrtak, 22. oktobra nekoliko puta aludirala na svog dečka, sa kojim je povezuju još od februara. Nakon što su u aprilu zvanično potvrdili vezu na mreži Instagram, par je počeo češće da se pojavljuje zajedno u javnosti, a ona je ranije ovog meseca prisustvovala trci ,,F1 Singapore Grand Prix" kako bi ga bodrila.

Kim je na početku epizode, tokom razgovora o poreklu sa Kris Džener i Kloi rekla da je 44% Britanka. U izjavi za kameru, producent je primetio da je „zanimljivo” što se njeno poreklo povezuje sa istim brojem koji nosi Hemiltonov trkački automobil.

„Zanimljivo je što sam 44% Britanka, ako razumete šta hoću da kažem”, rekla je naglašavajući taj broj. „To bi zaista moglo da vam promakne.”

Kim (46) je kasnije u epizodi bila na snimanju svog predstojećeg filma „The Fifth Wheel” i ponovo je aludirala na Hemiltona bez direktnog spominjanja njegovog imena. Njena lista željenih osobina partnera (za koju je rekla da je po njoj „prilično poznata” i koja sadrži skoro 55 osobina) spomenuta je u intervjuu, nakon čega je njena koleginica Niki Glejzer počela da sastavlja sopstvenu listu.

Dok su izlazile iz garderobe i išle ka setu, Kim je šapnula Glejzer da jedna osoba, čije je ime cenzurisano zvučnim signalom, „ispunjava apsolutno svaku stavku sa moje liste”.

Jedini konkretan uvid u svoju vezu ponudila je pred kraj epizode, kada je u izjavi za kameru rekla da je „zaista, zaista srećna”, ali da je „to sve što će za sada reći”.

„Samo ćemo reći da je svaka stavka sa moje liste štiklirana”, dodala je. „Zar to nije ludo? Svaka jedina. Svih pedeset pet. Da samo jednog dana pogledaš i kažeš: ’Čekaj, daj da proverim listu’, i budeš u fazonu: ’Da! Da! Da!’ To je lud osećaj.”

Sladak par

Izvor je u julu izjavio za časopis People da su Kim i Hemilton (41) „veoma slatki” zajedno. „Sve deluje veoma lako i opušteno. Činjenica da su se poznavali odranije pomaže, ali su takođe usklađeni u pogledu ambicija, životnih ciljeva i jednostavnosti u odnosu.”

„Nakon nekih drugih veza koje je Kim imala, prijatelji smatraju da je ovo upravo ono što joj je potrebno. Pored njega je uvek smirena”, rekao je izvor.

Ljubavna istorija

Pre Hemiltona, Kim je sedam meseci bila u kratkoj vezi sa Odelom Bekamom Mlađim. Pre toga, zabavljala se sa Pitom Dejvidsonom devet meseci tokom 2022. godine. Zvezda je od 2014. do 2021. godine bila u braku sa Kanjeom Vestom, sa kojim ima četvoro dece.

Nove epizode emisije „The Kardashians” prikazuju se četvrtkom na platformi „Hulu”.

Bonus video: