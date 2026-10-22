Ove jeseni vraća se potpuno suprotna krajnost, veoma taman indigo teksas, gotovo boje mastila.

I dobra vest je da ne morate da menjate ceo stil niti da jurite neobičan kroj. Upravo boja čini najveću razliku.

Harper’s Bazaar izdvaja duboki indigo kao jedan od najnosivijih denim trendova jeseni 2026, jer takve farmerke izgledaju urednije i elegantnije od svetlijeg, izbledelog teksasa. Na pistama su ih nosili Khaite, Altuzarra, Miu Miu i drugi brendovi.

Zašto izgledaju „skuplje“?

Zato što je boja ujednačena, bez jakih ispranih delova na butinama i kolenima.

Tamni teksas zbog toga može da deluje gotovo kao klasične pantalone, naročito kada je kroj ravan ili blago širi. Modni magazini ove jeseni posebno izdvajaju čiste, tamne završnice upravo zato što se lakše uklapaju i u elegantnije kombinacije.

Možete ih obući uz običnu belu košulju, rolku, sako ili kaput i već izgledaju sređenije nego tipične plave farmerke.

Ne morate da birate uske

Najbolji deo ovog trenda jeste što tamna boja dolazi u gotovo svim krojevima.

Ravne, široke, bootcut, barrel pa čak i ponovo popularne uže farmerke pojavljuju se u dubokom indigu. Zato je mnogo pametnije birati kroj koji vam već dobro stoji, a promeniti samo nijansu.

Za žene koje ne vole eksperimentisanje, ravne tamne farmerke verovatno su najlakši izbor, uz mokasine, čizme ili čak patike izgledaju uredno bez mnogo razmišljanja.

Najlepše idu uz boje jeseni

Tamni indigo posebno lepo ide uz kamel, čokoladno braon, bordo, maslinasto i sivu.

Zato i običan džemper u toploj braon boji i tamne farmerke mogu da izgledaju mnogo sređenije nego što kombinacija zapravo jeste.

I možda je baš zato ovaj trend toliko zahvalan: nema šljokica, neobičnih krojeva niti komada koji ćete obući jednom.

Samo farmerke koje verovatno već poznajete, ali nekoliko nijansi tamnije.