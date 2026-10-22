Pevačica Maraja Keri dobila je sudsku bitku koju je protiv nje vodio njen stariji brat Morgan Keri.

Tužio ju je za klevetu zbog njenih memoara "The Meaning of Mariah Carey" koje je objavila 2020., a ovih dana je sutkinja Vrhovnog suda u Njujorku odbacila tužbu.

Kako je istakla, Morgan nije uspeo da dokaže da je pevačica svesno iznosila laži u svojoj knjizi. Brat je tužio sestru jer ga je u knjizi opisala kao nasilnika, isticala da je prodavao drogu te pisala o njegovom problematičnom ponašanju tokom odrastanja. Tvrdio je kako je tako značajno narušila njegov ugled. Tražio je više od 18 miliona evra odštete, ali sud je zaključio da Morgan nije uspeo da dokaže da je Maraja svesno iznosila neistine.

Isticao je i da Maraja nije pisala svoja iskustva već je deo o njemu složila na osnovu reči njihove pokojne majke.

"Tužilac nije ponudio nikakav dokaz da je Maraja te izjave iznela znajući da su neistinite. Činjenica da ne voli svog brata nije dovoljna da bi se dokazalo da je postupala sa stvarnom zlobom", stoji u presudi. Advokat Maraje Keri, Džon Rosenberg, rekao je da je pevačica zadovoljna odlukom suda pa dodao da je ova odluka suda važna i drugim autorima koji u svojim delima pišu o temama od javnog interesa.

"Značaj ove odluke nadilazi interese Maraje Keri u ovom slučaju. Ona potvrđuje da autori moraju biti zaštićeni kada govore o pitanjima od javnog interesa", poručio je Rosenberg. Brat pevačice se, naravno, ne slaže s presudom i najavio je žalbu.

Knjiga koju je pre šest godina objavila pevačica dodatno je narušila ionako loše odnose u njenoj porodici. Godinu dana nakon objave knjige, Maraju je tužila i njena sestra Alison. Tvrdila je da je muzička zvezda izmislila priče kako bi imala što veću prodaju knjige. Tražila je 1,25 miliona dolara odštete zbog emocionalne patnje koju joj je prouzrokovala sestrina autobiografija.