Luksuzni komad veša koji je Kajli Džener nosila na reviji Victoria’s Secret procenjen je na čak 50 miliona dolara, odnosno oko 43 miliona evra, a prema pisanju turskih medija, kupljen je kao poklon supruzi misterioznog milionera.

O ovom nesvakidašnjem potezu izveštava turski portal Haberler, navodeći da je biznismen odlučio da svojoj supruzi pokloni jedan od najskupljih komada donjeg veša ikada napravljenih. Njegov identitet, kao i ime žene koja je navodno dobila ovaj ekstravagantni poklon, za sada nisu poznati. Ipak, vest još čeka zvaničnu potvrdu. Victoria’s Secret nije potvrdio da je grudnjak prodat, dok je portal Page Six ranije objavio da će nakon revije biti vraćen u njujoršku juvelirnicu Jacob & Co., gde će biti ponuđen potencijalnim kupcima.

4.410 dijamanata i žuti dragulj od 75 karata

Čuveni Fantasy Bra napravljen je u saradnji sa luksuznom juvelirnicom Jacob & Co. i ukrašen sa čak 4.410 dijamanata. Posebno se izdvaja veliki žuti dijamant od 75,54 karata, čija se vrednost procenjuje na oko 22 miliona dolara. Na njegovoj izradi radilo je 15 majstora, koji su uložili više od 1.000 sati rada. Zbog velike količine dragog kamenja, grudnjak je težak oko 1,8 kilograma. Za razliku od pojedinih ranijih modela iz kolekcije Fantasy Bra, čiji su dragulji nakon revije korišćeni za izradu drugih komada nakita, plan je da ovaj model bude prodat u celini.

Kajli Džener izazvala buru na reviji

Pažnju javnosti privukla je i činjenica da je upravo Kajli Džener nosila ovaj luksuzni komad na reviji Victoria’s Secret. Rijaliti zvezda i preduzetnica time je napravila presedan, jer je postala prva žena koja nije profesionalna manekenka niti anđeo Victoria’s Secret koja je ponela čuveni Fantasy Bra i prošetala pistom sa anđeoskim krilima.

Njen angažman izazvao je brojne komentare i kritike na društvenim mrežama, a interesovanje za reviju ne jenjava. Sada je pažnja javnosti usmerena i na pitanje ko je žena kojoj bi ovaj dijamantski grudnjak, vredan desetine miliona evra, mogao da pripadne.