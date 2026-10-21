Super Boul za žene. Tako se u poslednjih nekoliko godina opisuje revija brenda ,,Victoria’s Secret". U fokusu su, naravno, raskošna krila od organze, perja ili svile, komadi donjeg veša i čipkastih spavaćica stilizovani šljokicama, a ne možemo zaboraviti ni takozvane ,,big blowout" frizure koje se nakon revije rekreiraju još nedeljama posle.

Čini se nemogućim, ali internet uspešno secira svaki segment ,,VS" revije i zaista je jednako opsednut svim tim detaljima. Ne postoji lista prioriteta. Sve je jednako važno. Ipak, ono što je nama ove godine najviše privuklo pažnju jesu noge modela ili, bolje rečeno, njihova butna kost i mišići, a Džasmin Tuks ima najbolje butine.

Savršeno vretenaste, čvrste i oblikovane noge postižu se ciljanim i pametno osmišljenim treningom. Poznata fitnes trenerka i osnivačica platforme ,,The Sculpt Society", Megan Roup podelila je tačnu rutinu vežbi koju je radila sa legendarnom Džasmin Tuks kako bi pripremila njene noge za reviju.

Ova rutina kombinuje elemente pilatesa, funkcionalnih pokreta i oblikovanja mišića sa niskim opterećenjem, što stvara izdužen, toniran izgled bez stvaranja volumena. Trening možete izvoditi kod kuće, a sve što vam treba jeste malo prostora i volja.

Trening za zategnute noge poput Viktorijinih anđela

Trening se sastoji od 5 ključnih vežbi koje aktiviraju gluteus, unutrašnju i spoljašnju stranu butina i kvadricepse. Megan preporučuje izvođenje vežbi u obliku kružnog treninga.

1. ,,Around the World Curtsy"

Broj ponavljanja: 8 ponavljanja po strani





8 ponavljanja po strani Kako se izvodi: Ova varijacija naklona/iskoraka pokriva više uglova kretanja. Započnite u uspravnom stavu, a zatim nogom pravite polukružni pokret (od klasičnog iskoraka unazad do dijagonalnog naklona), zadržavajući stabilnost u stajaćoj nozi.





Ova varijacija naklona/iskoraka pokriva više uglova kretanja. Započnite u uspravnom stavu, a zatim nogom pravite polukružni pokret (od klasičnog iskoraka unazad do dijagonalnog naklona), zadržavajući stabilnost u stajaćoj nozi. Zašto deluje: Izvrstan pokret za pogađanje bočnog dela zadnjice i oblikovanje gornjeg dela butina.

2. ,,Cross Taps"

Broj ponavljanja: 8 ponavljanja





8 ponavljanja Kako se izvodi: Ostanite na jednoj (stajaćoj) nozi koja je u blagom čučnju kako bi mišići bili aktivirani. Drugom nogom se pružate unazad i dijagonalno, lagano dodirujući pod prstima pre nego što se vratite u početni položaj.





Ostanite na jednoj (stajaćoj) nozi koja je u blagom čučnju kako bi mišići bili aktivirani. Drugom nogom se pružate unazad i dijagonalno, lagano dodirujući pod prstima pre nego što se vratite u početni položaj. Zašto deluje: Fokusira se na stabilnost stajaće noge, čime se aktiviraju dubinski mišići gluteusa i stabilizatori kuka.

3. ,,Curtsy Cross Knee"

Broj ponavljanja: 8 ponavljanja po strani





8 ponavljanja po strani Kako se izvodi: Spustite se u dijagonalni iskorak, a pri povratku u stojeći položaj povucite zadnje koleno nagore i ukoso prema grudima.





Spustite se u dijagonalni iskorak, a pri povratku u stojeći položaj povucite zadnje koleno nagore i ukoso prema grudima. Zašto deluje: Osim što jača noge i gluteus, ova vežba uključuje i trbušne mišiće te poboljšava ravnotežu i koordinaciju.

4. ,,Tap Backs"

Broj ponavljanja: 8 ponavljanja





8 ponavljanja Kako se izvodi: Sa stajaćom nogom blago savijenom u kolenu, drugu nogu brzo i kontrolisano pružate pravo unazad, lagano tapkajući nožnim prstima o pod i vraćajući je nazad.





Sa stajaćom nogom blago savijenom u kolenu, drugu nogu brzo i kontrolisano pružate pravo unazad, lagano tapkajući nožnim prstima o pod i vraćajući je nazad. Zašto deluje: Stvara osećaj gorenja u gluteusu i zadnjoj loži i održava stalnu napetost u mišićima.

5. ,,Curtsy to Squat"

Broj ponavljanja: 8 ponavljanja





8 ponavljanja Kako se izvodi: Izvedite dijagonalni iskorak, a zatim se bez potpunog ustajanja prebacite direktno u klasični širi čučanj, pa ponovite pokret.





Izvedite dijagonalni iskorak, a zatim se bez potpunog ustajanja prebacite direktno u klasični širi čučanj, pa ponovite pokret. Zašto deluje: Dinamična kombinacija koja pogađa i unutrašnju stranu bedara i kompletne noge, obezbeđujući maksimalan tonus mišića.

Saveti trenerke za najbolje rezultate

Za postizanje najboljih rezultata, trenerka naglašava važnost izvođenja kontrolisanih i glatkih pokreta umesto brzine i korišćenja zamaha, čime se aktiviraju duboki mišići nogu.

Preporučuje se da najpre odradite sve vežbe za jednu nogu, pa potom ponovite krug za drugu, a za potpun i efikasan trening idealno je napraviti 2 do 3 kruga cele rutine. Na kraju, Megan Roup ističe da je ključ u doslednosti, pri čemu su kraći i redovni treninzi znatno efikasniji od povremenih i dugačkih iscrpljivanja, prenosi Vogue.

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