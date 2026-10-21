Često je upravo jasnoća put ka efikasnom raščišćavanju. Kada tačno znate čega treba da se rešite i imate emotivnu spremnost da to sprovedete u delo, opraštanje od starih stvari postaje daleko lakše. Metoda raščišćavanja ormara pod nazivom „prijatelj stilista“, koja trenutno kruži društvenim mrežama, postiže i jedno i drugo.

Ljudi kažu da ona pruža trenutnu perspektivu i zamah da konačno izbacite odeću, obuću, pa čak i nakit koji vam više ne služe.

Trik za raščišćavanje „prijatelj stilista“

Kod ove metode morate da zamislite da ste van kuće, ali da vam je hitno potrebna nova odevna kombinacija. Možda ste prolili kafu po košulji ili morate da prisustvujete iznenadnom svečanom događaju, a nemate vremena da odete kući. Zato zamolite prijatelja da vam izabere nekoliko kombinacija — bez postavljanja pitanja.

Svi odeća, obuća ili aksesoari za koje se nadate da ih neće izabrati jesu komadi koji moraju da odu. Iako je u ovom trenutku sve to zamišljeno, vaš um prolazi kroz sve što posedujete i prirodno razvrstava vaše omiljene komade i ono što vam više ne pruža radost u dve veoma jasne kategorije.

Angažovanje dobrog prijatelja

Ako želite da odete korak dalje sa ovom metodom raščišćavanja, možete čak dovesti pravog prijatelja — nekoga čijem se ukusu divite i verujete mu — da zajedno sa vama prođe kroz vaše stvari.

„Odgovornost koju nosi prisustvo drugog glasa u prostoriji, posebno nekoga kome verujete, može napraviti razliku između završetka projekta i njegovog pukog započinjanja“, kaže Natali Brojhil, profesionalni organizator i osnivač kompanije „Tartan Organizing“ za Real Simple. „Poverenje u sopstveni osećaj je lakše kada ono što mislite morate da izgovorite naglas.“

Ona dodaje da prijatelj može čak početi da primećuje obrasce, opravdanja i one trenutke kada vam „zasijaju oči“ bolje nego što to možete sami za sebe.

Sprovođenje u delo

Spoznaja čega želite da se rešite je jedna stvar, ali iskorišćavanje tog zamaha podstaknutog jasnoćom je nešto sasvim drugo. Profesionalni organizator Barbara Bok savetuje da se unapred pripremite za uspeh.

„Imajte spremne kutije, kese za smeće ili torbe za odeću u koje ćete stavljati stvari dok prolazite kroz ormar“, kaže Bokova. „Spremne kutije ili kese za sakupljanje odbačenih stvari olakšavaju donošenje odluka. Ako ih jednostavno stavite na stolicu ili krevet, lakše ćete ih vratiti u ormar kada vreme istekne.“

Ona takođe preporučuje da od toga napravite celodnevni događaj. Pustite dobru muziku, audio-knjigu ili podkast i skuvajte sebi šoljicu kafe ili čaja. Možete pripremiti i ukusne grickalice. Da bi sve delovalo još pristupačnije, Bokova kaže da unapred možete postaviti vremensko ograničenje kako biste imali jasan početak i kraj.

Ako zaista angažujete prijatelja, to može učiniti da vreme brže prođe, dok zadatak počinje da liči više na zabavu, a manje na obavezu.

„Ovo se odlično uklapa u trend druženja sa prijateljima radi poboljšanja kvaliteta života“, kaže Brojhilova. (Takođe je veoma usklađeno sa konceptom „društvenog čišćenja“.) „Razmislite o tome da kasni doručak uz alkohol zamenite šetnjom oko jezera.“

Samo se pobrinite da se adekvatno zahvalite prijatelju na njegovoj energiji i vremenu i budite spremni da uzvratite uslugu nekim svojim talentom!

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