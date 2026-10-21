Mnoge poznate ličnosti potiču iz bogatih porodica, ali samo nekolicina njih može reći da im je roditelj milijarder.

Zvezde poput Kejt Mare, Runi Mare i Nikole Pelc Bekam su odrasle kao deca najbogatijih pojedinaca na svetu, ali neke od njih insistiraju na tome da njihovo odrastanje nije bilo toliko neuobičajeno.

„Ljudi misle da sam tokom odrastanja odlazila u skupu prodavnicu po odeću za školu“, rekla je Runi, koja je odrasla u višemilijarderskoj fudbalskoj porodici, u naslovnoj priči za magazin Elle u januaru 2016. godine. „Išla sam u običnu prodavnicu“. Živeli smo u lepoj kući u slepoj ulici, ali to nije bila vila. Nismo imali batlera ni sobaricu.“

Ove poznate ličnosti su kao odrasle osobe utrle sopstvene puteve kao reditelji, glumci i muzičari. Međutim, uspeh je duboko ukorenjen u svim njihovim porodicama — dok su neki, poput glumca Baltazara Getija, rođeni u bogatstvu koje se prenosi generacijama, drugi, poput kantautorke Stele Lefti, su odrastali roditelje koji su sami stvorili svoje poslovno carstvo.

U nastavku se nalazi šest poznatih ličnosti čiji su roditelji milijarderi.

Nikola Pelc Bekam

Nikola, koja je poznata po nekoliko filmskih uloga i udaji je za Bruklina Bekama, odrasla je uz bivšu manekenku Klaudiju Hefner Pelc i milijardera investitora Nelsona Pelca.

Iako je Nelson napustio poslovnu školu na univerzitetu „University of Pennsylvania“, 2005. godine je suosnovao investicionu firmu „Trian Fund Management“, koja trenutno upravlja imovinom od 8,5 milijardi dolara, prema navodima magazina Forbes.

Sam Nelson, koji takođe sedi u upravnom odboru kompanije „The Madison Square Garden Sports Corp.", ima ličnu neto vrednost procenjenu na 1,5 milijardi dolara, kako navodi „Forbes“.

Stela Lefti

Leftijeva je jedan od novih vodećih glasova u kantri muzici, nakon što ju je probojni hit „Boston“ doveo na sam vrh liste „Billboard Hot 100“. Ali sa rastućom slavom, Leftijeva, rođena kao Stela Lefkofski, je morala da se brani od tvrdnji da je „nepo beba“ (srp. dete bogatih roditelja), jer je njen otac tehnološki milijarder Erik Lefkofski.

„Očigledno je da će postojati razgovor o tome, što potpuno razumem“, rekla je Leftijeva za Vanity Fair o bogatstvu svoje porodice. „Moj tata i ja smo mnogo razgovarali o ovome još od kada sam počela da se bavim muzikom. Rekao mi je: ’Istina će te osloboditi.’“

Njen otac je suosnivač kompanije „Groupon“ i izvršni direktor biotehnološke kompanije „Tempus AI“. Procenjuje se da Erik vredi 6,4 milijarde dolara, prenosi Forbes.

Leftijeva je priznala privilegije svog odrastanja i pripisuje bogatstvu svoje porodice to što joj je omogućilo da se u potpunosti posveti muzici.

„Imala sam priliku da zaista istražujem i nisam imala štopericu nad glavom. Osećala sam da imam taj zaštitni sloj“, rekla je.

Pored svojih poslovnih poduhvata, Erik i njegova supruga Liz su osnovali i neprofitnu organizaciju „Lefkofsky Family Foundation“, koja se fokusira na „poboljšanje kvaliteta ljudskog života u četiri oblasti: obrazovanju, ljudskim pravima, medicinskim istraživanjima i umetnosti“, prema profilu ove organizacije na mreži LinkedIn.

Kejt i Runi Mara

Sestre glumice Kejt i Runi imaju značajno bogatstvo i sa očeve i sa majčine strane porodice.

Njihov otac, Kris Mara, je viši rukovodilac za kadrovska pitanja igrača u timu „New York Giants“ — timu koji je 1925. godine osnovao njegov deda Tim Mara.

Vlasništvo nad timom prenosilo se kroz tri generacije u porodici, a Krisov brat, Džon Mara, trenutni je predsednik i izvršni direktor.

Porodica Mara deli vlasništvo nad timom sa porodicom Tiš, dok manjinski udeo drži porodica Koh. Nije tačno poznato koliko porodica Mara danas vredi.

Majka Kejt i Runi, Katlin Runi, je unuka Arta Runija Starijeg, koji je 1933. godine osnovao tim „Pittsburgh Steelers“. Od 2015. godine, porodica Runi ima neto vrednost od 1,2 milijarde dolara, kako navodi ,,Forbes".

Baltazar Geti

Glumac filma „Lord of the Flies“ Geti rođen je u jednoj od najbogatijih porodica na svetu, jer je njegov pradeda bio Dž. Pol Geti, naftni magnat koji je nekada bio najbogatiji čovek na svetu, kako prenosi Forbes.

Iako je stariji Geti ostavio najveći deo svog imanja muzeju „Getty Museum“ kada je umro 1976. godine, njegova deca — uključujući Baltazarovog deda Džona Pola Getija Mlađeg — na kraju su nasledila milione nakon duge pravne borbe.

Neto vrednost porodice Geti je u julu 2015. godine procenjena je na 5,4 milijarde dolara, kako prenosi „Forbes“.

Tokom godina, Baltazar je otvoreno govorio o tome kako se „mučio“ sa neverovatnim bogatstvom svoje porodice i komplikovanom prošlošću, koja uključuje i to što je njegov pradeda zloglasno odbio da plati otkupninu od 17 miliona dolara nakon što je njegov unuk (i Baltazarov otac) Džon Pol Geti Treći otet 1973. godine.

„Mnogo sam se borio sa tim kao dete i prekomerno sam to kompenzovao“, rekao je za People 2014. godine o odrastanju kao član porodice Geti. „Nikada nisam želeo da me etiketišu kao bogato dete.“

Baltazar sada vaspitava svoju decu da „puno daju“.

„Ako vam novac dolazi, ne možete to da sprečite. Rođeni ste u tome“, rekao je. „Ali kako to možete da kompenzujete — možete da dajete. To je ono čemu sam naučio svoju decu.“

Ema Navaro

Ema Navaro je svetski rangirana teniserka, a njen otac, Ben Navaro, je svetski rangirani milijarder.

Ben je osnivač i izvršni direktor kompanije „Sherman Financial Group“, koja se bavi naplatom dugova, kao i manjinski deoničar u „Credit One“, izdavaocu kreditnih kartica usmerenom na klijente sa nižim kreditnim rejtingom.

Ben od oktobra 2026. godine ima procenjenu neto vrednost od 3,2 milijarde dolara, kako prenosi Forbes. Pored svojih poslovnih poduhvata, on je i filantrop koji je osnovao neprofitnu organizaciju i prethodno donirao 1,25 miliona dolara ustanovi „College of Charleston“.

Ova profesionalna teniserka je na leto 2025. godine rekla za magazin Tatler da više voli da bude poznata po svojim dostignućima na terenu, nego kao „ćerka milijardera“.

„Ne volim kada o meni govore kao o nečijoj ćerki sa ne znam koliko novca. To je etiketa koja mi se baš i ne dopada“, rekla je za ovaj medij.

Sportistkinja je nastavila: „Nisam odrasla tako da mi je sve bilo servirano. Odrasli smo na neki tradicionalan način. Ustajali bismo u 6 ujutru u subotu i išli da igramo tenis. Tokom odrastanja prioritet je bio da naučimo čvrstinu i radnu etiku.“

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