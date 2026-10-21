Kada lišće počne da menja boju, a vazduh postane svežiji, misli se sa laganih, penušavih napitaka okreću ka bogatijim, sezonskim koktelima. Žestoko piće za koje barmeni predviđaju da će biti posebno popularno ove jeseni jeste povratak iz devedesetih — epltini.

Taner Skar, direktor hrane i pića u „Skaneateles Fields Resort & Spa“ u regionu Finger Lejks u Njujorku, kaže da dugo nije čuo da neko naručuje epltini. „Ali, kao i sa većinom trendova, ono što je nekada bilo popularno uvek se može vratiti, i hoće! Sada je stari dobri epltini ponovo u centru pažnje.“

Šta je epltini?

Osmišljen u baru „Lola’s“ u Los Anđelesu krajem devedesetih, originalni epltini bio je sladak — i jak — koktel koji se obično pravio od votke, kiselih mikseva i rakije „Sour Apple Pucker“, koja ima ukus jabuke greni smit i veštački postignutu neonzelenu nijansu. Koktel se obično služi u čaši za martini i ukrašava kriškama jabuke ili svetlocrvenom maraskino trešnjom.

Stari epltini bio je jednostavan, opor, sladak i veoma prepoznatljiv, kaže Tifani Barijer, nagrađivana miksološkinja i autorka knjige „Good Spirits: The Joy of Cocktails & the Stories Behind Them“ za Real Simple. „Ta električnazelena boja bila je deo celokupnog doživljaja.“

U zavisnosti od toga gde naručite epltini ove jeseni, možda ćete dobiti prefinjeniji koktel, kaže Dženifer Jim, glavni miksolog u hotelu „Bellagio Las Vegas“. „Danas imamo mnogo više prostora da istražujemo samo voće.“ To bi moglo da znači korišćenje različitih sorti jabuka, svežeg soka ili sajdera. „Nostalgija je i dalje prisutna; samo sada imamo mnogo bogatiji vokabular kada su jabuke u pitanju“, kaže Jimova.

Ova ažuriranja sastojaka znače da današnji epltini, ili martini od jabuke, kako se često navodi na meniju, ima dublji ukus nego u prošlosti, kaže Kodi Pruit, vlasnik barova „Floradora“ i „Capitaine“ u Njujorku. „Piće treba da bude dovoljno slatko da se prepozna kao epltini, ali ne i toliko slatko da zažalite što ste naručili još jedno. Možete zadržati zabavu, a izostaviti ukus otopljenih bombona.“

Zašto epltini doživljava svoj trenutak

Prema rečima Barijerove, privlačnost originalnog epltinija nije bila teška za razumevanje.

„Bio je zabavan, šaren, lak za naručivanje i izgledao je fantastično u toj čaši za martini.“ S obzirom na to da se nalazimo u periodu koji slavi sve iz devedesetih (poput slip haljina i saladnih barova u poznatom lancu picerija), logično je da se i epltini nađe na toj listi.

„Sada imamo taj prelep trenutak kada ponovo otkrivamo pića koja smo nekada smatrali zastarelim ili nepopularnim i shvatamo: čekaj... ovo je zapravo bilo zabavno!“

Žan Tores, glavni barmen u restoranu „Musket Room“ u Njujorku, slaže se sa tim.

„U eri u kojoj žudimo za nostalgijom, ima smisla što vidimo povratak nekih veoma nostalgičnih koktela koje su mlađi konzumenti videli samo u neonzelenoj boji u svojim omiljenim romantičnim komedijama ili TV emisijama iz devedesetih.“

Naravno, i sama sezonska priroda ovog pića ide mu u prilog, kaže Oskar Simoza, direktor za žestoka pića u barovima „The Wig Shop“, „jm Curley“ i „Bogie’s Place“ u Bostonu. „Kako ulazimo dublje u jesen i prema decembru, prirodno primećujemo porast broja gostiju koji traže sezonske ukuse. Epltini se savršeno uklapa u to. To je poznato piće sa profilom ukusa koji ljudi već povezuju sa jabukom i jesenju, ali ima i taj faktor nostalgije koji ga čini zabavnim za ponovno otkrivanje.“

Kako napraviti epltini

Ako želite potpuno iskustvo u stilu devedesetih, u šejkeru za koktele sa ledom pomešajte 60 ml votke, 30 ml pića sa ukusom kisele jabuke i 15 ml limunovog soka ili kiselog miksa. Promućkajte, sipajte i ukrasite maraskino trešnjom ili kriškama jabuke.

U knjizi „Good Spirits“, Barijerova daje svojoj verziji moderan obrt, dodajući malo soka od jabuke i zelenog likera od dinje iz Japana. „Ostaje u mom receptu jer je nostalgičan, malo šaljiv, ukusan, i u tome je zabava zelenog pića koje ima ukus jabuke.“

Drugi stručnjaci za pića još više nadograđuju ovaj koktel. „Postoji razlog zašto je epltini postao ikona: bio je prepoznatljiv, pristupačan i zabavan“, kaže Jimova. „Sa boljim sastojcima, dubljim znanjem i modernim tehnikama, možemo unaprediti koktel bez gubitka njegovog identiteta.“

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