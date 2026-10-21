Prisila Prisli boravi u Nemačkoj, gde se u utorak pojavila u javnosti sa sinom Navaroneom Garibaldijem Garsijom, s kojim je retko viđamo.

Zajedno su posetili grad Baesweiler uoči nastavka njene turneje "Veče s Prisilom Prisli".

Upravo je u Nemačkoj Prisila svojevremeno upoznala Elvisa Prislija, a sada se, uoči događaja na kojem će govoriti o svom životu s legendarnim pevačem, upisala u Zlatnu knjigu grada.

Prisila (81) pozirala je sa svojim 39-godišnjim sinom Navaroneom, pevačem rok benda "Them Guns". Za ovu priliku je izabrala crnu rolku, crne pantalone i čizme. Okupljenima je poručila da se raduje druženju s njima, a zatim im je predstavila sina.

"Pozdrav svima. Drago mi je što putujem s mamom i hvala vam na dobrodošlici. Svi su bili jako ljubazni", rekao je Navarone. I on je bio obučen u crno. Nosio je crne pantalone i džemper, a pažnju je privukla i tetovaža na njegovom vratu.

Na turneji govori o životu s Elvisom

Program "Veče s Prisilom Prisli" zamišljen je kao razgovor s publikom tokom kojeg Prisila deli lična sećanja i govori o svojoj karijeri, životu s Elvisom te godinama nakon njihovog rastanka. S tim programom trenutno nastupa širom Evrope.

Posetu Nemačkoj organizovao je Detlef Malinkevic, nemački muzičar i dugogodišnji Elvisov obožavatelj, koji im se pridružio na putovanju. Prisila je Elvisa upoznala 1959. godine u Nemačkoj, na zabavi u njegovu domu. Elvis je tada služio vojni rok, a Prisila je imala samo 14 godina.

Sina je dobila s producentom, a ćerka joj je preminula 2023.

Prisila je sina dobila s bivšim partnerom, televizijskim producentom Markom Garibaldijem, s kojim je bila u vezi više od 20 godina. Upoznali su se 1984., sina dobili 1987., a razišli su se 2006. godine. Navarone je frontmen rok benda Them Guns, a bavi se i modom. Učestvuje u razvoju linije luksuzne ulične odeće Navarone by Loranda, koju je pokrenuo u saradnji s dizajnerom Lorandom Kozom.

Prisila je i majka pokojne Lise Mari Prisli, Elvisove jedine ćerke. Lisa Mari preminula je 2023. godine u 55. godini života. Uzrok smrti bile su komplikacije zbog začepljenja tankog creva, povezanog sa izraslinama nastalima nakon ranije operacije.

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