Priprema je jednostavna, a sastojke uglavnom već imate u svojoj kuhinji. Rezultat je mekan i sočan biskvit natopljen mlekom, koji se nežno topi u ustima.

Ovaj kolač osvaja svojom jednostavnošću jer ne zahteva mnogo vremena ni posebne kulinarske veštine. Sve se meri kašikama, tako da vam vaga nije potrebna, a bogat čokoladni ukus i nežna tekstura čine ga savršenim slatkišem za svaki dan.

Sastojci:

3 jaja

12 kašika šećera

12 kašika mleka

12 kašika ulja

12 kašika brašna

3 kašike griza

3 kašike kakao praha

1 kesica praška za pecivo

Za mlečni preliv

750 ml mleka

5 kašika šećera

Priprema

Mleko sipajte u šerpu, dodajte šećer i zagrevajte do ključanja. Kada provri, sklonite ga sa šporeta i ostavite da se malo prohladi dok pripremate biskvit.

Jaja umutite mikserom dok ne postanu penasta, a zatim postepeno dodajte šećer i nastavite sa mućenjem dok ne dobijete ujednačenu smesu. Ulijte mleko i ulje, pa sve dobro promešajte.

Dodajte brašno, griz i kakao, a zatim umešajte prašak za pecivo. Sve sastojke sjedinite dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

Pleh obložite papirom za pečenje, pa u njega izlijte pripremljenu smesu i ravnomerno je rasporedite. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta. Da biste proverili da li je biskvit gotov, ubodite ga čačkalicom. Ako izađe suva, kolač je pečen.

Pečen biskvit izvadite iz rerne i ostavite da se prohladi oko pet minuta. Zatim ga ravnomerno prelijte pripremljenim mlekom kako bi ga lepo upio i postao mekan i sočan.

Nakon što biskvit upije mleko, ostavite kolač da se potpuno ohladi, a potom ga odložite u frižider na najmanje dva do tri sata. Kada se dobro rashladi, isecite ga na kocke i poslužite.

Čokoladni koh najlepši je kada se služi dobro rashlađen, jer tada postaje posebno mekan i sočan, a svi ukusi dolaze do izražaja. Po želji, svaki komad možete dodatno ukrasiti kakaom, rendanom čokoladom ili malo umućenog šlaga.

Video: