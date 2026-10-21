Najčešće nastaju zbog kondenzacije, ali učestalo magljenje može da ukazuje i na višak vlage u kabini, zapušenu ventilaciju ili oštećene zaptivke.

10 saveta za sprečavanje magljenja stakala

1. Promenite filter kabine. Prljav filter smanjuje protok vazduha i otežava uklanjanje vlage. Menjajte ga prema preporukama proizvođača.

2. Proverite ventilaciju. Uklonite predmete koji blokiraju ventilacione otvore kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.

3. Očistite lišće ispod vetrobrana. Lišće i prljavština mogu da zapuše odvode i omoguće vodi da prodre u kabinu.

4. Pregledajte gumene zaptivke. Oštećene gumice oko vrata, prozora i krovnog otvora mogu da propuštaju vodu.

5. Proverite odvode na vratima. Ako su zapušeni, voda se zadržava i može da izazove vlagu u unutrašnjosti automobila.

6. Isključite recirkulaciju vazduha. Usmerite ventilaciju ka vetrobranu, a ako imate klima-uređaj, uključite ga radi bržeg odmagljivanja.

7. Koristite gumene patosnice. One olakšavaju uklanjanje vode koju unosite obućom. Redovno ih praznite i osušite i tepihe ispod njih.

8. Postavite sakupljač vlage. Ovi proizvodi mogu da smanje količinu vlage u kabini, ali ne rešavaju problem ako voda stalno prodire u automobil.

9. Koristite sredstva protiv magljenja. Specijalne krpe i sprejevi mogu da pomognu, ali je važno i da unutrašnjost stakala bude čista.

10. Uklonite buđ i vlagu. Ako se pojave neprijatan miris ili tragovi buđi, pronađite izvor vlage i temeljno osušite kabinu.

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