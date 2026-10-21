Čišćenje rerne često je jedan od najnapornijih kućnih poslova, naročito kada se na njenim zidovima natalože masnoća i ostaci zagorele hrane. Umesto dugotrajnog ribanja, možete isprobati jednostavan trik sa alkoholnim sirćetom, koje mnogi već imaju u kuhinji.

Sirće može pomoći da se neprijatni mirisi ublaže i pojedine masne naslage lakše uklone. Ipak, kod tvrdokornih, zagorelih ostataka možda će biti potrebno dodatno čišćenje.

U posudu otpornu na toplotu sipajte čašu alkoholnog sirćeta. Stavite je u rernu i zagrejte je na temperaturu koju proizvođač uređaja dozvoljava za ovakav postupak. Ako uputstvo za rernu dopušta zagrevanje sirćeta, ostavite ga da se zagreva kratko, uz nadzor. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora niti dozvoliti da tečnost potpuno ispari.

Isključite rernu i sačekajte da se dovoljno ohladi. Vlažnom krpom obrišite unutrašnjost, a tvrdokorne naslage masnoće uklonite sredstvom namenjenim za čišćenje rerne, u skladu sa uputstvom proizvođača.

Toplota i vlaga mogu pomoći da se neke nečistoće lakše uklone, dok sirće može doprineti neutralisanju mirisa. Ipak, ovaj postupak ne garantuje da će sva zagorela masnoća nestati bez ribanja.

Na šta treba obratiti pažnju?

Pre čišćenja proverite uputstvo za svoj model rerne. Nemojte zagrevati sirće ako proizvođač ne preporučuje takav postupak, a posebno izbegavajte direktno polivanje grejača, ventilatora i električnih delova.

Nikada ne mešajte sirće sa izbeljivačem ili sredstvima koja sadrže hlor, jer mogu nastati opasna isparenja. Ako koristite namensko sredstvo za čišćenje rerne, primenjujte ga zasebno i prema uputstvu na ambalaži.

Redovno brisanje unutrašnjosti nakon što se rerna ohladi može sprečiti da se masnoća i ostaci hrane vremenom stvrdnu i pretvore u tvrdokorne naslage.

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