Emili Ratajkovski objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u crnom jednodelnom kupaćem kostimu s dubokim dekolteom i vezanjem oko vrata.

Za selfi pred ogledalom kombinovala je jednostavnu crnu suknju, a celi autfit upotpunila je velikim sunčanim naočarima i ravnom, zaglađenom kosom.

"U poslednje vreme puno vremena provodim u LA-u", napisala je u objavi.

Prozirne haljine na crvenom tepihu

Među fotografijama koje je objavila našle su se i one sa šeste po redu svečane gala večeri Academy Museuma. Za tu prilku izabrala je crvenu haljinu bez rukava modne marke Burç Akyol iz kolekcije za proleće 2027. godine. Prozirna haljina pripijenog kroja isticala je njenu figuru, a imala je nabrane detalje na bretelama i donjem delu.

Ratajkovski u posednje vreme često bira prozirne haljine za pojavljivanja na crvenom tepihu. Na premijeri filma "Sacrifice" u Ateni nosila je prozirnu crnu midi haljinu s padajućim dekolteom. Ispod nje nije nosila grudnjak, a video se crni donji veš.

Za dodelu nagrada Albies u Londonu odabrala je svetlucavu smeđu haljinu modne kuće Guči, ukrašenu šljokicama, s dugim rukavima i visokom kragnom.

Otkrila kako održava formu

Manekenka je ranije govorila i o svojim navikama kada je reč o vežbanju te o tome koliko joj je važno da pronađe ravnotežu između telesnog i mentalnog zdravlja.

"Volim da boravim na otvorenom i bavim se jogom, pa u Los Anđelesu često idem na planinarenje", rekla je za InStyle. "U blizini imam studio za jogu u koji odlazim otprilike jednom nedeljno."

Otkrila je i da joj vežbanje pomaže da bolje spava. "Jedan od glavnih razloga zbog kojih vežbam jeste to što nakon treninga bolje spavam. Zbog posla sam stalno na mobilnom telefonu, što mi remeti san, a jako sam osetljiva i na svetlo. Vežbanje mi pomaže više od melatonina", objasnila je.

"Ponekad je briga o sebi ostati kod kuće i naručiti hranu"

Ratajkovski je priznala i da je vremenom promenila pogled na brigu o sebi.

"Veći deo života nisam povezivala telesno i mentalno zdravlje, ali sada više slušam sebe. Ponekad to znači naručiti gomilu tajlandske hrane, ostati kod kuće i gledati televiziju. I to je način da se pobrinem za sebe", rekla je.

"Volim da jedem u krevetu, primera radi četvrtkom uveče, umesto da izlazim. Volim taj osećaj komfora. Sve je u ravnoteži i, koliko god zvučalo kao kliše, stvarno verujem da su um i telo povezani. Kad se brinem o svom telu, bolje se osećam i psihički, i obrnuto", zaključila je.

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