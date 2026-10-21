Vest da se Elina Svitolina i Gael Monfis rastaju iznenadila je ljubitelje tenisa. Kako je objavio francuski sportski list „L’Ekip“, privatne okolnosti duboko su pogodile Monfisa i uticale na njegove planove za završetak profesionalne karijere.

Četrdesetogodišnji teniser nadao se da će se od sporta oprostiti uz ovacije publike na mastersu u Parizu. Ipak, prema pisanju francuskih medija, nakon bračnih problema izgubio je motivaciju za takav završetak i odlučio da se povuče u tišini.

Razvod promenio njegove planove za karijeru

Prema navodima lista „L’Ekip“, Monfis je za kraj braka sa Svitolinom saznao nekoliko nedelja pre nego što je vest postala javna. Situacija ga je veoma pogodila, a tenis, kojem je posvetio više od dve decenije, navodno mu je u tom trenutku postao mnogo manje važan.

Njegovo ime se od 5. oktobra nalazi na spisku penzionisanih igrača Međunarodne agencije za teniski integritet (ITIA). Agencija je potvrdila da ih je Monfis lično obavestio o povlačenju, čime je izgubio pravo da nastupa na profesionalnim turnirima.

Prema pravilima agencije, igrač koji se povuče može da se vrati takmičenjima tek nakon najmanje šest meseci van takmičenja u okviru antidoping programa. Time su otpale i mogućnosti da Monfis nastupi na turnirima u Lionu i Parizu, gde je prvobitno planirao da završi karijeru.

U međuvremenu je boravio u Dubaiju sa ćerkom Skaj, pokušavajući da se izbori sa privatnom situacijom daleko od teniskih terena. Njegov izostanak sa planiranih turnira dodatno je podstakao pitanja o tome kako će izgledati završetak jedne duge i uspešne karijere.

Elina Svitolina otvoreno govorila o teškom periodu

Svitolina je vest o krahu njihovog braka objavila na Instagramu. U emotivnoj poruci govorila je o psihičkom opterećenju koje oseća zbog rata u Ukrajini, neprospavanim noćima i potrebi da ponovo pronađe sebe.

Objasnila je da je došla do trenutka kada to više nije mogla da učini u braku. Istovremeno je naglasila da niko nije kriv za razvod i da će njihova ćerka Skaj uvek biti na prvom mestu.

Teniserka je Monfisu odala priznanje zbog razumevanja i poštovanja njenih potreba, ističući da je pokazao snagu i dostojanstvo koje neće zaboraviti.

Par se venčao 2021. godine, a još pre nekoliko meseci zajedno su nastupali u konkurenciji mešovitih parova na Ju-Es openu, gde su stigli do polufinala.

Monfis se zasad nije javno oglašavao o razlazu. Poslednji meč odigrao je 3. septembra na Ju-Es openu, a organizatori turnira u Lionu prethodno su saopštili da neće prihvatiti pozivnicu za nastup, navodeći privatne razloge.

Oproštaj koji je trebalo da bude drugačiji

Monfis je tokom više od 20 godina karijere bio poznat po spektakularnim udarcima, akrobatskim potezima i neposrednom odnosu sa publikom. Nekada šesti teniser sveta, važio je za jednog od najvećih zabavljača na ATP turu.

Ranije ove godine najavio je da će mu 2026. biti poslednja sezona. Planirao je da nastupi u Lionu, eventualno i u Beču, a zatim da se oprosti od tenisa pred domaćim navijačima u Parizu.

Umesto toga, njegov odlazak prolazi bez velikog oproštaja kakav su mnogi očekivali.

Turnir u Lionu ipak će održati najavljenu egzibiciju 24. oktobra, na kojoj će učestvovati nekadašnji francuski teniseri Luka Puj, Žo-Vilfred Conga, Rišar Gaske i Žil Simon. Oni pripadaju generaciji sa kojom je Monfis godinama delio teniske terene, ali će događaj proteći bez igrača kojeg su navijači posebno želeli da vide.

Za tenisera koji je karijeru obeležio energijom, osmesima i spektakularnim potezima, ovakav završetak predstavlja neočekivano tiho zatvaranje jednog velikog poglavlja.

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