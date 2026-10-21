Nekada su ga smatrali otrovnim, a danas je cenjen zbog vlakana i antioksidanasa.

Evo kako utiče na organizam, kako da ga pravilno čuvate i pripremite, ali i zašto se u Japanu veruje da donosi sreću.

Odakle potiče plavi patlidžan?

Iako se o poreklu plavog patlidžana i dalje raspravlja, smatra se da potiče iz južne Azije i Afrike, gde se uzgajao pre više od 4.000 godina. Odatle se proširio na Bliski istok, u Evropu, a potom i u Ameriku. Iako ga najčešće smatramo povrćem, botanički se svrstava u bobičasto voće jer u sebi sadrži jestive semenke. Pripada porodici pomoćnica, kojoj pripadaju i paradajz, paprika i krompir.

Možda se pitate i kako je dobio ime. Naziv „eggplant“, koji se koristi u engleskom jeziku, pojavio se 1763. godine i potiče od oblika ranih sorti koje su podsećale na jaja. Ti plodovi bili su mali, beli i izgledali su poput guščjih jaja, a vremenom su se razvile sorte kakve danas poznajemo. U različitim delovima sveta plavi patlidžan ima i druga imena, među kojima su aubergine, melanzana i brinjal.

Plavi patlidžan dugo se borio da stekne dobru reputaciju u kulinarstvu. Tokom srednjeg veka smatran je otrovnim, a pratile su ga i razne predrasude. U španskim kuvarima iz 14. veka ponekad je opisivan pogrdnim izrazima, poput „prezrene jabuke“, a smatralo se i da je prikladan samo za siromašne. Čak je bio zabranjen i u Engleskoj!

Pojedinci su tvrdili da izaziva bolesti poput lepre i epilepsije. Srećom, takva verovanja pripadaju prošlosti. Danas znamo da plavi patlidžan nije nikakva namirnica za izbegavanje, već ukusan sastojak koji može da pruži brojne nutritivne prednosti.

Koje su zdravstvene prednosti plavog patlidžana?

Plavi patlidžan ne daje jelima samo privlačnu boju već sadrži i niz hranljivih materija koje mogu biti korisne za organizam.

Vlakna: Jedna šolja kuvanog plavog patlidžana sadrži oko dva do tri grama vlakana. Ona pomažu varenju i održavanju redovne stolice, a mogu doprineti i regulaciji nivoa holesterola i šećera u krvi.

Antioksidansi: Antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja. Karakteristična ljubičasta boja patlidžana potiče od antocijanina, biljnih pigmenata koji mogu doprineti smanjenju upalnih procesa i potencijalno smanjiti rizik od srčanih bolesti i pojedinih vrsta raka. Upravo zbog toga često se preporučuje raznovrsna ishrana koja uključuje namirnice različitih boja.

Mangan: Ovaj esencijalni mineral važan je za brojne procese u organizmu, uključujući zarastanje rana i formiranje kostiju. Jedna šolja plavog patlidžana obezbeđuje približno 10 odsto dnevnih potreba za manganom. Pošto se deo ovog minerala nalazi u kori, preporučuje se da je ne uklanjate ako želite da sačuvate što više hranljivih materija.

Vitamin B6: Ovaj vitamin učestvuje u metabolizmu, odnosno procesu kojim organizam koristi hranljive materije za stvaranje energije i funkcionisanje ćelija. Takođe ima važnu ulogu u razvoju mozga i stvaranju antitela koja su značajna za imuni sistem, piše Colorado State University.

Kako pravilno čuvati plavi patlidžan?

Nakon kupovine: Čuvajte ga na hladnom i suvom mestu, na otvorenom, i potrošite u roku od dva do tri dana.

U frižideru: Prema savetima iz izvornog teksta, trebalo bi izbegavati čuvanje plavog patlidžana u frižideru jer je osetljiv na niske temperature. Hladnoća može da promeni njegovu teksturu i učini ga gnjecavim.

U zamrzivaču: Najbolje je zamrzavati patlidžan kao deo već pripremljenog jela ili ga prethodno delimično termički obraditi. Tako se smanjuje mogućnost da nakon odmrzavanja postane vodenast i gnjecav.

Ako planirate da zamrznete jelo poput zapečenog patlidžana sa parmezanom, pripremite ga na uobičajen način i ispecite. Ostavite da se ohladi, prekrijte plastičnom folijom i odložite u posudu pogodnu za zamrzavanje.

Saveti za pripremu i kuvanje

Pranje i sečenje: Isperite plavi patlidžan hladnom vodom pre sečenja. Kora je jestiva i sadrži hranljive materije, ali je možete ukloniti ako vam više odgovara njena tekstura bez kore ili ako to zahteva recept. Najpre odsecite peteljku, a zatim plod isecite na kolutove, kockice ili tanke kriške.

Kako ukloniti gorčinu: Presecite patlidžan po dužini i posolite celu površinu. Ostavite ga da odstoji oko 30 minuta, a zatim temeljno isperite so pre pripreme.

Za kremastu teksturu: Sunđerasta struktura patlidžana posledica je vazdušnih džepova u njegovom mesu. Tokom kuvanja oni se urušavaju, pa plod postaje mekan i kremast, što ga čini odličnom osnovom za namaze i umake.

Za hrskavu koricu: Ako želite da pečeni patlidžan bude hrskaviji, pred kraj pečenja uključite funkciju grilovanja u rerni i ostavite ga da dobije zlatnosmeđu koricu, uz pažljivo praćenje da ne zagori.

Priprema u mikrotalasnoj: Kratko zagrevanje isečenog patlidžana u mikrotalasnoj pećnici može da omekša njegovu strukturu i pomogne u izvlačenju dela vlage. To može biti korisno pre prženja u tiganju jer patlidžan tada može da upije manje ulja.

Zanimljivost o plavom patlidžanu

U Japanu se plavi patlidžan smatra simbolom sreće. Prema tradicionalnom verovanju, ako ga sanjate tokom prve noći Nove godine, pratiće vas sreća u godini koja dolazi. Ovaj običaj potiče iz perioda Edo, pre otprilike 400 godina.

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