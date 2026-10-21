Kada se meso i kupus dugo krčkaju i peku zajedno, njihovi ukusi se sjedinjuju i stvaraju ukusno, domaće jelo kojem je teško odoleti.

Sporo pečenje za najbolji rezultat

Za pripremu domaćeg podvarka najbolje je odabrati svinjsku plećku ili vrat, jer meso tokom dugog pečenja postaje mekano, sočno i puno ukusa. Masnoća i sokovi koje meso ispušta obogaćuju kiseli kupus i daju mu posebnu aromu.

Važno je da se podvarak ne peče sve vreme otkriven. U početnoj fazi tepsiju treba prekriti aluminijumskom folijom kako bi se zadržala vlaga i omogućilo mesu da omekša. Pred kraj pečenja foliju treba ukloniti kako bi kupus dobio lepo zapečene ivice i blago hrskavu koricu.

Sastojci:

1,5 kg kiselog kupusa

800 g svinjske plećke ili vrata

2 glavice crnog luka

100 g dimljene slanine, po želji

1 kašika slatke mlevene paprike

2 lista lovora

so i biber po ukusu

oko 300 ml vode

malo ulja

Priprema:

Svinjetinu posolite i pobiberite, pa je kratko propržite na dobro zagrejanom ulju dok ne dobije zlatnosmeđu boju sa obe strane. Zatim je izvadite iz posude i ostavite sa strane.

Na istoj masnoći propržite sitno iseckan crni luk, a za još bogatiji ukus možete dodati i dimljenu slaninu. Kada luk omekša, dodajte oceđeni kiseli kupus i dinstajte ga 15 do 20 minuta, uz povremeno mešanje.

U kupus umešajte mlevenu papriku i lovorov list, a zatim sve prebacite u dublju posudu za pečenje. Preko kupusa rasporedite prethodno proprženo meso i dodajte vodu.

Posudu prekrijte aluminijumskom folijom i stavite u rernu zagrejanu na 200 stepeni. Pecite oko sat vremena, a zatim uklonite foliju i nastavite pečenje još približno 40 minuta, dok meso ne omekša, a kupus ne dobije lepu, rumenu koricu.

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