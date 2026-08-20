Dejvid i Viktorija Bekam bili su među brojnim poznatim gostima koji su dobili poziv da prisustvuju venčanju princa Vilijama i Kejt Midlton 2011. godine. Iako su se oboje potrudili da ispoštuju strogi dres-kod, Dejvidu je promakao jedan važan detalj.

Bivši kapiten engleske fudbalske reprezentacije prisustvovao je raskošnoj ceremoniji u Vestminsterskoj opatiji u aprilu 2011. godine, zajedno sa suprugom Viktorijom. Dok su milioni ljudi širom sveta pratili venčanje, Bekamovi su se našli među stotinama zvanica iz sveta politike, sporta i šoubiznisa.

Ipak, prema navodima iz knjige Alison Bošof Brand Beckham, Dejvid je napravio mali propust kada je u pitanju njegov svečani stajling.

Orden je stavio na pogrešnu stranu

Bekam je za ovu priliku nosio besprekorno skrojeno jutarnje odelo, ali je pogrešio kada je zakačio svoj OBE orden.

Kako se navodi u knjizi, Dejvid je orden stavio na desnu umesto na levu stranu revera.

„Prvi rezultat stigao je 2011. godine, kada su Dejvid i Viktorija pozvani na venčanje princa Vilijama i Kejt Midlton u Vestminsterskoj opatiji. Dejvid je greškom nosio OBE na desnom umesto na levom reveru, ali njegovo odelo bilo je besprekorno“, navodi se u knjizi.

Viktorija je, s druge strane, bila veoma precizna kada je reč o poštovanju očekivanog kodeksa oblačenja. Nosila je teget kombinaciju iz sopstvene modne kolekcije, koju je upotpunila upečatljivim šeširom.

Među najpoznatijim gostima kraljevskog venčanja

Bekamovi su bili samo deo impresivne liste zvanica. Na venčanju su se pojavili i Elton Džon sa partnerom Dejvidom Furnišem, bivši selektor engleske ragbi reprezentacije ser Klajv Vudvord, kao i glumac Rovan Atkinson.

Među gostima su bili i Čelsi Dejvi, bivša devojka princa Harija, kao i filmski reditelj Gaj Riči.

Venčanju su prisustvovali i tadašnji britanski premijer Dejvid Kameron sa suprugom Samantom, kao i australijska premijerka Džulija Gilard i bivši britanski premijer ser Džon Mejdžor.

Veliki broj ljudi okupio se duž trase kojom je prolazila kraljevska povorka, dok su oni koji nisu mogli da uđu u opatiju ceremoniju pratili putem zvučnika. Procene su govorile da je venčanje širom sveta pratilo nekoliko stotina miliona ljudi.

Bekam: „Morali smo da se uštinemo kada smo dobili poziv“

Dejvid Bekam je kasnije govorio o tome koliko mu je značilo što su on i Viktorija dobili poziv za venčanje.

„Morali smo da se uštinemo kada smo dobili poziv. Sprijateljio sam se i sa princom Vilijamom i Harijem. Odrasli smo uz ljubav prema kraljevskoj porodici, a kada je princeza Dajana bila tu, ljubav prema njoj bila je neverovatna. Kraljevsko venčanje bilo je veliki podsticaj za našu zemlju“, rekao je Bekam.

Međutim, odnos Bekamovih sa britanskom kraljevskom porodicom godinama kasnije ponovo je dospeo u centar pažnje zbog jedne druge situacije.