Ovan

Petak vam donosi snažan završetak radne nedelje i priliku da pokažete koliko ste napredovali. Na poslu ćete biti odlučni, brzi i puni energije, a moguće je da ćete dobiti priznanje za trud koji ste ulagali prethodnih dana. Pazite samo da ne uđete u raspravu zbog sitnice. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može vratiti bliskost. Slobodni Ovnovi mogu dobiti poziv koji će im ulepšati veče.

Bik

Pred vama je dan u kojem ćete želeti da završite sve obaveze pre nego što se potpuno opustite. Na poslu vas očekuje stabilna situacija, a moguće su i dobre vesti u vezi sa novcem ili dogovor koji ste ranije započeli. U ljubavi vas očekuju nežnost i sigurnost. Partner može pokazati koliko mu je stalo kroz mali, ali značajan gest. Slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja će im odmah uliti poverenje.

Blizanci

Petak vam donosi mnogo komunikacije i zanimljivih događaja. Moguće je da ćete dobiti više poziva i poruka nego što očekujete, pa će vam dan brzo proći. Na poslu obratite pažnju na detalje i ne prihvatajte obaveze koje ne možete da završite. U ljubavi vas očekuju flert i dobra atmosfera. Slobodni Blizanci mogu započeti dopisivanje koje će se nastaviti i narednih dana.

Rak

Danas ćete želeti da što pre završite obaveze i posvetite se privatnom životu. Na poslu budite pažljivi u komunikaciji jer neko može pogrešno protumačiti vaše reči. U ljubavi vas očekuju toplina i emotivna bliskost. Ako ste u vezi, partner će želeti više vašeg vremena. Slobodni Rakovi mogu obnoviti kontakt sa osobom koju dugo nisu videli.

Lav

Vaša energija i harizma danas će biti posebno izražene. Na poslu ćete dobiti priliku da se istaknete pred važnim ljudima. Nemojte dozvoliti da vas tuđe mišljenje obeshrabri. U ljubavi vas očekuju strast i romantika. Slobodni Lavovi mogu privući pažnju osobe koja će biti veoma direktna i otvorena prema njima.

Devica

Petak vam donosi potrebu da napravite dobar raspored i završite sve što je ostalo nedovršeno. Bićete veoma efikasni ako ne budete trošili energiju na nevažne detalje. Finansijski budite oprezni sa impulsivnim kupovinama. U ljubavi pokušajte da se opustite i možete provesti lepo veče sa partnerom.

Vaga

Dan vam donosi prijatnu atmosferu i dobre odnose sa ljudima. Na poslu ćete lako pronaći kompromis i rešiti situaciju koja je ranije delovala komplikovano. U ljubavi vas očekuju romantika i pažnja. Ako ste slobodni, moguće je da ćete dobiti poruku ili poziv od osobe koja vam već neko vreme privlači pažnju. Veče je povoljno za izlazak i druženje.

Škorpija

Petak vam donosi snažnu intuiciju i potrebu da neke stvari konačno razjasnite. Na poslu ćete lako primetiti detalje koje drugi previđaju, pa iskoristite to u svoju korist. U ljubavi nemojte skrivati osećanja iza ponosa. Jedan iskren razgovor može promeniti odnos nabolje. Slobodne Škorpije mogu doživeti susret koji će probuditi snažne emocije.

Strelac

Očekuje vas dinamičan i zanimljiv petak. Mogući su spontani planovi, poziv za izlazak ili razgovor koji će vas inspirisati. Na poslu budite spremni na promenu plana i nemojte se nervirati zbog nepredviđenih okolnosti. U ljubavi vas očekuju flert, smeh i dobro raspoloženje. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga kroz prijatelje ili sasvim slučajno.

Jarac

Vaš trud danas može biti primećen i nagrađen. Na poslu ćete pokazati odgovornost i istrajnost, a moguće je da ćete dobiti informaciju koja će vam biti važna za budućnost. U finansijama budite racionalni. U ljubavi pronađite vreme za osobu koja vam je važna. Slobodni Jarčevi treba više da izlaze sa društvom.

Vodolija

Petak vam donosi promenu rutine i mogućnost da uradite nešto drugačije. Jedan neočekivan razgovor može vam otvoriti novu poslovnu ili privatnu mogućnost. Na poslu verujte svojim idejama, ali nemojte preskakati detalje. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija. Slobodne Vodolije mogu upoznati osobu koja će ih privući svojom originalnošću.

Ribe

Dan vam donosi potrebu da završite nedelju mirno i bez nepotrebnih rasprava. Intuicija će vam pomoći da prepoznate šta je zaista važno, a šta možete ostaviti za kasnije. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i iskren razgovor. Zauzete Ribe mogu provesti veoma lepo veče sa partnerom, dok slobodne mogu doživeti susret koji će probuditi emocije.

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