Krasula je prepoznatljiva po mesnatim listovima koji svojim oblikom podsećaju na novčiće, ali kada procveta i pojave se njeni nežni cvetovi, mnogi vlasnici ostanu prijatno iznenađeni.

Prema feng šuiju, cvetanje ove biljke simbolizuje blagostanje, sreću i prosperitet, a iza ovog zanimljivog prizora krije se i sasvim prirodno objašnjenje.

Drvo novca, kako se krasula još naziva, jedna je od najpopularnijih sobnih biljaka. Omiljena je zbog jednostavnog održavanja, skromnih potreba za zalivanjem i karakterističnih mesnatih listova intenzivne zelene boje.

Iako je tokom godine uglavnom cenjena zbog svog dekorativnog izgleda, posebnu pažnju privlači kada se na njenim grančicama pojave sitni i nežni cvetovi.

Prema feng šui verovanjima, cvetanje krasule smatra se simbolom sreće, uspeha i finansijskog blagostanja.

Ipak, ovaj prizor ima i svoje prirodno objašnjenje, jer pojava cvetova može da ukaže na to da biljka ima odgovarajuće uslove za rast i razvoj.

Zašto drvo novca retko cveta?

Da bi krasula procvetala, potrebno je da dostigne određenu zrelost, zbog čega mlade biljke uglavnom ne formiraju cvetne pupoljke. Čak i kada je biljka dovoljno stara, cvetanje nije zagarantovano svake godine, jer zavisi od uslova u kojima se uzgaja.

Na cvetanje krasule utiču brojni faktori, među kojima su najvažniji količina svetlosti, temperatura i pravilno zalivanje. Budući da je reč o sukulentu koji vodu čuva u mesnatim listovima, prekomerno zalivanje može dovesti do oštećenja korena i ugroziti zdravlje biljke.

Najbolje je sačekati da se zemlja dobro osuši pre nego što je ponovo zalijete. Preterana briga i često zalivanje ne doprinose nužno boljem rastu, već mogu imati suprotan efekat.

Izbegavajte da krasulu držite pored vrelog radijatora

Tokom jeseni i zime krasuli mogu da prijaju svetla mesta sa nešto nižim temperaturama, za razliku od previše zagrejanih prostorija.

Ako se biljka neprestano nalazi u blizini radijatora i izložena je intenzivnoj toploti, uslovi za formiranje cvetnih pupoljaka možda neće biti odgovarajući.

Zato je najbolje da krasulu postavite na svetlo mesto, dalje od direktnih izvora toplote, i da zalivanje prilagodite njenim potrebama. Na taj način stvarate povoljnije uslove za njen zdrav razvoj i eventualno cvetanje.

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