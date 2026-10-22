Dženifer Aniston uvek bira kombinacije koje izgledaju skladno i elegantno, a njeno nedavno izdanje pokazalo je kako se jednostavni komadi mogu uklopiti u savršen jesenji autfit, idealan za hladnije dane i prelazak iz dnevnih u večernje prilike.
Tokom snimanja serije ,,The Morning Show" u Njujorku, glumica je nosila udoban sivi džemper ispod svetlosivog kaputa, uz elegantne crne pantalone širokih nogavica. Kombinaciju je upotpunila kožnom torbom polumesečastog oblika brenda ,,Celine", s kaišem za nošenje preko tela i zlatnom kopčom. Crne cipele sa stabilnom blok-potpeticom dodatno su izdužile siluetu i celom izdanju dale elegantniji izgled.
Savršen izbor
Ako tražite inspiraciju za jesenje kombinacije koje funkcionišu tokom celog dana, ovo je odlična formula za oblačenje. Pantalone elegantnog kroja i sivi džemper jednostavan su izbor za odlazak u kancelariju, dok cipele sa blok-potpeticom i kvalitetni kožni aksesoari čine ovu kombinaciju podjednako prikladnom za piće u gradu ili večeru u restoranu.
Siva je neutralna boja koja posebno dolazi do izražaja tokom hladnijih meseci. Može se kombinovati s drugim komadima u istoj nijansi, ali i sa zemljanim tonovima poput bordo, čokoladnosmeđe i maslinastozelene.
Upravo zbog te svestranosti, lako postaje deo različitih jesenjih i zimskih kombinacija. Bilo da je reč o kaputima ili džemperima, siva je nijansa kojoj vredi dati mesto u garderobi.
Aksesoari mogu potpuno da promene izgled jednostavne kombinacije i učine je prikladnom i za večernje prilike. Cipele sa blok-potpeticom ili kožne čizme daju autfitu uglađeniji izgled, dok zlatni nakit i upečatljiva torba unose dozu elegancije. Uz nekoliko pažljivo odabranih detalja, kombinacija koja je tokom dana delovala ležerno može lako da postane idealna za večernji izlazak, prenosi Elle.
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