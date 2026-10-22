Siva je neutralna boja koja posebno dolazi do izražaja tokom hladnijih meseci. Može se kombinovati s drugim komadima u istoj nijansi, ali i sa zemljanim tonovima poput bordo, čokoladnosmeđe i maslinastozelene.

Upravo zbog te svestranosti, lako postaje deo različitih jesenjih i zimskih kombinacija. Bilo da je reč o kaputima ili džemperima, siva je nijansa kojoj vredi dati mesto u garderobi.