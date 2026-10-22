Tada ona tvrda kopča pozadi počne da pritiska potiljak.

Zato se ove godine sve više traže takozvane flat lay šnale, odnosno ravne šnale koje naležu uz glavu umesto da vire unazad. TODAY ih je 21. oktobra izdvojio među aktuelnim jesenjim trendovima, upravo zbog praktičnosti i udobnosti.

Izgledaju drugačije, ali rade isto

Klasična velika šnala obično stoji uspravno i pravi „izbočinu“ pozadi.

Ravna verzija je oblikovana tako da prati liniju glave. Kosu i dalje drži skupljenu, ali sama kopča ostaje bliže potiljku.

Zbog toga je mnogo prijatnija kada sedite duže, vozite ili se oslanjate na naslon.

I pojedini proizvođači ovih šnala baš tu osobinu izdvajaju kao glavnu prednost, ravna konstrukcija omogućava da kopča ne pritiska glavu dok ležite ili se naslanjate.

Najviše je vole žene sa srednje dugom i dugom kosom

Ovakve šnale posebno dobro rade kada kosu uvijete nagore kao kod francuske punđe i zatim kopču provučete horizontalno kroz kosu.

Neke verzije su fleksibilnije i savijaju se zajedno sa oblikom glave, dok su druge čvršće i više liče na elegantnu metalnu šnalu.

Profesionalni frizeri navode da se trend šnala u 2026. generalno pomerio ka ravnijim, praktičnijim oblicima, dok one velike, glomazne kopče polako dobijaju konkurenciju.

Zašto je odjednom toliko popularna?

Zato što rešava vrlo banalnu stvar koju svi znamo, a o kojoj niko nije mnogo razmišljao.

Obična šnala drži kosu, ali smeta čim se naslonite.

Ova drži kosu i pritom vam ne bode potiljak.

To je verovatno i razlog što se ravne šnale sve češće pojavljuju među najtraženijim dodacima za kosu ove godine.

Nekad najveći hit ne mora da bude potpuno nova stvar.

Dovoljno je da neko uzme ono što već koristimo svaki dan i napravi ga jednostavno, udobnijim.