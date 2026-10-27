Kada stignu hladni dani, većina cveća sa terase mora da se unese u kuću kako bi bezbedno prezimilo.

Cvećarka Marija upozorava da biljke ne treba samo skloniti od hladnoće i ostaviti ih u zatvorenom prostoru. Potrebno je prilagoditi negu cveća novim uslovima.

Dobro pregledajte biljke pre unošenja

Jedna od najčešćih grešaka jeste unošenje cveća sa terase bez provere da li se na njemu nalaze štetočine. Insekti mogu da se sakriju na listovima i stabljikama, a unošenjem biljke u kuću mogu da se prošire i na drugo cveće.

Zato pažljivo pregledajte gornju i donju stranu listova, uklonite suve i trule delove i po potrebi isperite biljku kako biste uklonili eventualne štetočine.

Smanjite zalivanje tokom zime

Kada biljke unesete u kuću, imajte na umu da mnoge tokom hladnijih meseci rastu sporije i troše manje vode. Zbog toga prečesto zalivanje može da im naškodi.

Pre nego što dodate vodu, prstom proverite zemlju. Zalijte biljku kada se supstrat dovoljno prosuši, vodeći računa o potrebama konkretne vrste.

Obratite pažnju na suv vazduh

Grejanje u kući može da isuši vazduh, što pojedinim biljkama ne prija. Cvećarka zato savetuje da razmotrite korišćenje ovlaživača vazduha ako biljkama nedostaje vlage.

Takođe, nemojte ih postavljati neposredno uz radijatore ili druge izvore toplote.

Održavajte odgovarajuću temperaturu

Nakon unošenja sa terase, biljkama je potrebno pronaći mesto na kojem neće biti izložene naglim promenama temperature. Kao okvirnu smernicu, cvećarka navodi dnevne temperature od 18 do 23 stepena, dok noćne ne bi trebalo da padaju ispod 10 stepeni. Ipak, odgovarajuća temperatura zavisi od vrste biljke.

Izbegavajte hladnu promaju i mesta neposredno uz grejna tela, jer takvi uslovi mogu dodatno da opterete biljku.

Nemojte preterivati sa đubrivom

Tokom zime mnoge biljke usporavaju rast, pa im nije potrebna ista količina đubriva kao tokom proleća i leta. Ako biljka ne raste aktivno, prekomerno prihranjivanje može joj više štetiti nego koristiti.

Zato sačekajte period aktivnog rasta pre nego što nastavite sa redovnim prihranjivanjem, u skladu sa potrebama biljke.

Redovno brišite prašinu sa listova

Biljke koje prezimljavaju u kući treba povremeno pregledati i očistiti. Prašinu sa listova uklonite mekom krpom, a požutele i osušene listove pažljivo odstranite čistim makazama.

Redovnim pregledom lakše ćete primetiti i eventualnu pojavu štetočina, pa ćete moći da reagujete na vreme.

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