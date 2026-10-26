Ipak, dešava se da testo ostane zbijeno, slabo naraste ili se nakon pečenja pretvori u tvrdu masu. Razlog često nije u receptu, već u nekoliko grešaka koje pravimo tokom pripreme.

1. Kvasac nije dovoljno aktivan

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih testo ne raste jeste neispravan ili neaktivan kvasac. Ako koristite svež kvasac, proverite rok trajanja i da li je pravilno čuvan. Kod suvog kvasca takođe je važno da pakovanje nije dugo otvoreno i da je proizvod i dalje upotrebljiv.

Ako recept zahteva aktiviranje kvasca, pomešajte ga sa mlakom tečnošću i malo šećera, pa sačekajte nekoliko minuta. Pojava pene ukazuje na to da je kvasac aktivan. Ipak, pratite uputstvo na pakovanju, jer se neki instant kvasci dodaju direktno u brašno.

2. Voda ili mleko su previše topli

Temperatura tečnosti ima veliki uticaj na rad kvasca. Hladna tečnost može da uspori fermentaciju, dok previše vruća može da ošteti ili uništi kvasac.

Najbolje je da voda ili mleko budu mlaki, prijatni na dodir, a ne vreli. Ako niste sigurni, izbegavajte zagrevanje tečnosti do temperature koja može da opeče prst.

3. Testo nema dovoljno vremena da naraste

Žurba je još jedna česta greška. Testo ne raste uvek istom brzinom, jer na fermentaciju utiču temperatura prostorije, vrsta brašna i količina kvasca.

Umesto da se oslanjate isključivo na vreme navedeno u receptu, pratite izgled testa. Za mnoge vrste testa potrebno je da se zapremina približno udvostruči, mada to zavisi od recepta. Posudu prekrijte čistom krpom ili poklopcem i ostavite je na mestu bez promaje.

4. Dodajete previše brašna

Kada se testo lepi za ruke, mnogi odmah dodaju još brašna. Međutim, prevelika količina može da učini testo tvrdim, teškim i manje vazdušastim.

Umesto da brašno dodajete odjednom, dodajte ga postepeno i mesite dok testo ne postane ujednačeno. Blaga lepljivost nije uvek znak da nešto nije u redu, naročito kod mekših testa za kiflice i slatka peciva.

5. Testo nije dovoljno umešeno

Mešenje pomaže razvoju glutenske mreže koja zadržava gasove nastale tokom fermentacije. Ako testo nije dovoljno umešeno, može slabije da zadržava vazduh i da nakon pečenja bude zbijeno.

Mesite ga prema uputstvu iz recepta, dok ne postane glatko i elastično. Vreme mešenja zavisi od vrste testa i načina pripreme, pa nemojte insistirati na istom trajanju za svaku vrstu peciva.

6. Prostorija je previše hladna

Kvasac sporije radi na nižim temperaturama, zbog čega testo može da raste znatno duže nego što očekujete. Tokom hladnijih meseci, kuhinja često nije dovoljno topla za brzu fermentaciju.

Posudu zato ostavite na prijatno toplom mestu, dalje od promaje. Nemojte je stavljati na radijator ili u previše zagrejanu rernu, jer visoka temperatura može negativno da utiče na testo.

7. Testo predugo narasta

Iako je važno da testo dobije dovoljno vremena, ni predugo narastanje nije dobro. Ako previše fermentiše, može da izgubi čvrstinu, splasne i teže zadrži oblik tokom pečenja.

Kada testo dostigne veličinu i izgled predviđene receptom, nastavite sa oblikovanjem ili pečenjem. Ako recept predviđa i drugo narastanje nakon oblikovanja, nemojte ga preskakati, ali pratite stanje testa.



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