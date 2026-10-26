Uz nekoliko jednostavnih trikova, frizura može duže da ostane postojana i uredna.

Priprema kose je prvi korak. Nakon pranja nanesite zaštitu od toplote, a za dodatni volumen koristite penu ili sprej za podizanje kose pri korenu. Izbegavajte previše teške preparate koji mogu da slepe pramenove.

Pre oblikovanja prosušite kosu fenom, a zatim je podelite na nekoliko sekcija. Okruglom četkom podižite pramenove od korena i usmeravajte vazduh ka krajevima. Kada završite sa svakim pramenom, ostavite ga da se ohladi ili upotrebite hladan vazduh iz fena, jer to pomaže da frizura duže zadrži oblik.

Tokom dana izbegavajte često dodirivanje kose, pošto se tako brže masti i gubi volumen. Ako se teme zamasti, malo suvog šampona može osvežiti frizuru, dok lak za kosu pomaže da oblik ostane postojan. Najvažnije je da ne preterujete sa preparatima i da kosi omogućite da se potpuno ohladi nakon feniranja.

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