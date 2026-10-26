Ako su vam muškatle još na terasi jer vam se čini da nije dovoljno hladno da im nešto bude, večeras ipak obratite pažnju na prognozu. Meteorolozi za utorak, 27. oktobar, i sredu, 28. oktobar, najavljuju jutarnje temperature od nula do pet stepeni, a ponegde i slab prizemni mraz. Upravo tu se krije zamka zbog koje mnogi preko noći ostanu bez omiljenog cveća.

Naime, temperatura koju vidite na vremenskoj prognozi meri se na određenoj visini iznad tla. Pri samoj zemlji može biti hladnije, pa se prizemni mraz može pojaviti čak i kada termometar pokazuje nekoliko stepeni iznad nule.

Zato neke biljke, posebno one osetljive na hladnoću, treba zaštititi pre prvog mraza.

Koje cveće prvo treba skloniti?

Muškatle su među biljkama na koje prvo treba obratiti pažnju. Ako želite da ih sačuvate za sledeću sezonu, premestite ih na svetlo mesto zaštićeno od mraza, poput zatvorene terase ili hladnijeg hodnika sa prozorom.

Begonije i ukrasne koprive takođe ne podnose mraz, pa ih je najbolje uneti pre nego što temperature dodatno padnu.

Ako još imate petunije ili surfinije, imajte na umu da im prvi mraz može oštetiti lišće i cvetove.

S druge strane, maćuhice i pojedine vrste hrizantema znatno bolje podnose hladnije vreme, mada i njihove saksije treba zaštititi od jačeg smrzavanja.

Nemate gde da unesete sve saksije? Uradite ovo

Ako nemate dovoljno mesta u kući, pomerite saksije uz zaklonjen zid, dalje od vetra.

Biljke možete prekriti baštenskim zaštitnim platnom ili laganim agrotekstilom. Važno je da zaštita bude dobro pričvršćena i da ne pritiska nežne listove.

Ujutru, kada temperatura poraste, uklonite prekrivač kako bi biljke dobile dovoljno svetlosti i vazduha.

Nemojte ih odmah unositi pored vrelog radijatora. Nagla promena temperature i suv vazduh mogu dodatno da im zasmetaju.

Još jedna stvar koju mnogi zaboravljaju

Kada zahladni, biljke uglavnom troše manje vode. Zato nemojte nastaviti sa obilnim zalivanjem kao usred leta, posebno ako ste saksije premestili u hladniju prostoriju.

Proverite zemlju prstom i zalivajte tek kada je biljci potrebno.

Ako danas odvojite desetak minuta da sklonite najosetljivije saksije, možda ćete upravo time sačuvati cveće koje ste negovali čitavog leta.