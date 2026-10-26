Prema astrološkim tumačenjima, pojedini horoskopski znakovi posebno se vezuju za partnera, zajedničke uspomene i osećanja koja ne nestaju lako. Čak i kada započnu novu vezu, ponekad im je potrebno mnogo vremena da zaista prebole bivšu ljubav.

Rak

Rakovi su poznati po emotivnosti i snažnoj vezanosti za ljude koje vole. Kada nekome poklone svoje poverenje, u vezu ulažu mnogo osećanja, pa raskid doživljavaju kao gubitak svega što su zajedno gradili. Često se vraćaju uspomenama i pitaju se da li je nešto moglo da bude drugačije.

Škorpija

Škorpije možda ne pokazuju koliko ih raskid pogađa, ali intenzivne emocije teško nestaju. Kada nekoga zavole, vezuju se duboko i teško prihvataju da je odnos završen. Mogu nastaviti dalje i delovati potpuno ravnodušno, ali im je potrebno vreme da emotivno zatvore to poglavlje.

Bik

Bikovi vole stabilnost, sigurnost i odnose u koje su uložili vreme i trud. Zbog toga im raskid može teško pasti, posebno kada su verovali da je veza trajna. Često im nedostaju svakodnevne navike, bliskost i osećaj sigurnosti koji su imali pored bivšeg partnera.

Ribe

Ribe su sklone idealizovanju ljubavi i čuvanju lepih uspomena. Čak i kada odnos nije bio savršen, mogu dugo pamtiti njegove najlepše trenutke i zamišljati kako je sve moglo da se završi drugačije. Potrebno im je vreme da prihvate prošlost i ponovo se otvore za novu ljubav.



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