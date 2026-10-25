Slabi i lomljivi nokti koji se listaju mogu biti posledica nepravilne nege, čestog kontakta sa hemikalijama ili nedovoljno raznovrsne ishrane.

Kako da ojačate nokte i sprečite njihovo listanje

1. Unosite dovoljno biotina

Biotin, poznat kao vitamin B7, važan je za normalno funkcionisanje organizma. Nalazi se u kuvanim jajima, mahunarkama i sardinama. Suplementi mogu pomoći osobama kojima nedostaje ovaj vitamin, ali pre uzimanja posavetujte se sa lekarom.

2. Vodite računa o ishrani

Raznovrsna ishrana bogata proteinima, vitaminima i mineralima važna je za zdravlje noktiju. Suplemente uzimajte samo ako postoji potreba za njima ili preporuka stručnjaka.

3. Zaštitite nokte od hemikalija

Sredstva za čišćenje i pojedini odstranjivači laka mogu isušiti nokte i povećati njihovu sklonost ka pucanju. Nosite rukavice tokom čišćenja i nakon pranja ruku nanesite hidratantnu kremu.

4. Napravite pauzu od gela i akrilnih noktiju

Često nanošenje i nepravilno uklanjanje gel laka i akrilnih nadogradnji mogu oštetiti nokatnu ploču. Ako primetite listanje i lomljenje, napravite pauzu. Za dodatnu zaštitu kože šaka tokom tretmana pod UV lampom koristite kremu sa zaštitnim faktorom ili rukavice sa otvorima za nokte.

5. Pažljivo uklanjajte lak

Nokti ne moraju da „dišu“, ali im je potrebna pravilna nega. Izbegavajte agresivno uklanjanje laka, redovno hidrirajte nokte i zanoktice i pratite eventualne promene boje ili teksture.

6. Nemojte koristiti nokte kao alat

Otvaranje pakovanja i skidanje nalepnica noktima može izazvati pucanje i krzanje. Koristite odgovarajući alat kako biste ih zaštitili od mehaničkih oštećenja.

7. Redovno hidrirajte nokte i zanoktice

Kremu za ruke nanosite nakon pranja, a uveče možete koristiti ulje za zanoktice. Redovna hidratacija pomaže u sprečavanju isušivanja i održavanju noktiju u boljem stanju.

8. Pravilno turpijajte nokte

Koristite finiju turpiju i oblikujte nokte nežnim pokretima u jednom smeru. Izbegavajte grubo poliranje i prekomerno turpijanje, a ako su nokti lomljivi, držite ih kraćim dok ne postanu otporniji.

Ako nokti uporno pucaju, menjaju boju ili oblik, obratite se dermatologu kako biste utvrdili mogući uzrok.



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